Ryanair gana 115 millones en su tercer trimestre fiscal, casi un 23% menos, afectados por una multa en Italia

La aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado un aumento en su previsión de tráfico de pasajeros para el próximo ejercicio fiscal, estimando que alcanzará los 208 millones de viajeros al cierre de 2026, según informó el medio El País. Esta nueva proyección se apoya en el crecimiento sostenido de su flota, la recepción inminente de nuevas aeronaves y el refuerzo de su presencia en mercados con incentivos para la expansión. Sin embargo, la noticia principal se centra en la caída del 22,8% en sus beneficios trimestrales, atribuida a un cargo extraordinario derivado de una sanción impuesta por el regulador italiano.

El medio El País detalló que entre octubre y diciembre de 2023, Ryanair registró un beneficio neto de 115 millones de euros, una cifra inferior a los 149 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Este descenso se atribuye a una provisión de 85 millones de euros destinada a cubrir una parte de la multa impuesta por la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) de Italia, que determinó sancionar a la compañía con 256 millones de euros por cuestiones relacionadas con su modelo de distribución directa. Ryanair sostiene que la sanción carece de fundamento y ha provisionado sólo el 33% del importe, mientras sus responsables legales prevén que la medida se anule en instancias de apelación, citando decisiones previas de tribunales en Milán que avalaron su modelo de negocio por considerar que beneficia al consumidor.

A pesar de las dificultades representadas por la sanción, Ryanair experimentó un incremento del 9% en sus ingresos totales trimestrales, que ascendieron a 3.210 millones de euros. Este resultado positivo fue impulsado por un crecimiento del 6% en el tráfico de pasajeros, que sumó 47,5 millones, así como por un aumento del 4% en las tarifas promedio. El consejero delegado del grupo, Michael O'Leary, resaltó que el periodo correspondiente a Navidad y Año Nuevo presentó un volumen especialmente sólido de reservas, lo que contribuyó a mitigar la caída de beneficios asociada al cargo extraordinario.

El crecimiento de Ryanair estuvo acompañado de una ampliación de su flota, que al cierre del año contaba con 643 aeronaves, incluidas 206 unidades del modelo Boeing 737 ‘Gamechanger’. O'Leary confirmó que cuatro unidades más de este modelo llegarán a finales de febrero de 2024, mejorando la capacidad de la aerolínea para el siguiente año fiscal. La compañía aspira a transportar hasta 216 millones de pasajeros en el ejercicio 2027 (FY27), según las declaraciones recogidas por El País.

Respecto a su estrategia de expansión y rutas, Ryanair ha redirigido parte de su capacidad hacia aeropuertos y regiones que otorgan incentivos a las aerolíneas, como ocurre en Marruecos, Albania e Italia. Paralelamente, la compañía ha optado por reducir la oferta en mercados considerados poco competitivos o con elevados costes operativos, entre los que figuran Alemania, Austria y algunas zonas regionales de España. Según consignó El País, esta reconfiguración responde a la búsqueda de eficiencia y rentabilidad ante el aumento de los costes y la competencia en el sector.

En sus previsiones para el conjunto del año, Ryanair estima que su beneficio después de impuestos, excluyendo partidas excepcionales, se ubicará entre 2.130 y 2.230 millones de euros. Asimismo, la aerolínea prevé que las tarifas anuales superarán el crecimiento previamente estimado del 7%. No obstante, la empresa advierte que estos resultados podrían verse afectados por factores externos, como los conflictos armados en Ucrania y Oriente Medio, así como los riesgos vinculados a eventuales huelgas de controladores aéreos en Europa, que suelen incidir en la regularidad operativa y la demanda de los servicios aéreos.

La posición de la compañía ante la multa italiana se mantuvo firme a lo largo de la comunicación. O'Leary calificó la sanción de la AGCM como “infundada”, y desde Ryanair se señaló que las decisiones anteriores de los tribunales italianos han defendido la validez del modelo de ventas directas, argumentando que este esquema ofrece ventajas al consumidor. La interpretación de la empresa es que la resolución judicial esperada podría eliminar la necesidad de mantener la provisión de 85 millones reconocida en las cuentas del trimestre.

En relación con el comportamiento de los distintos mercados, Ryanair ha dado prioridad a aquellos donde las autoridades locales incentivan el desarrollo de la actividad aérea a través de políticas de reducción de tasas y tarifas aeroportuarias. El medio El País reportó que esta estrategia responde a la intención de maximizar la utilización de la flota y de aprovechar condiciones más favorables para el crecimiento en segmentos de mercado clave.

Mientras amplía su previsión de tráfico y mantiene el enfoque en la eficiencia operativa, la aerolínea no descarta ajustes futuros en su actividad ante la evolución de factores externos e internos, que van desde cambios regulatorios hasta eventos geopolíticos internacionales. Al cierre del trimestre, el balance de Ryanair reflejó el impacto de la sanción italiana, pero también indicadores de fortaleza en los ingresos y en el volumen de pasajeros transportados, elementos que sustentan su optimismo de cara a la evolución del próximo ejercicio fiscal.