Meta suspende el uso de personajes de IA en sus 'apps' por parte de adolescentes, a la espera de una versión actualizada

Meta ha determinado suspender temporalmente el acceso de los adolescentes a los personajes de inteligencia artificial en sus aplicaciones, mientras ajusta la experiencia para este grupo de usuarios y desarrolla mayores controles parentales. Tal como detalló la compañía en un comunicado reproducido por The Verge, la decisión se debe a la necesidad de fortalecer la seguridad y la supervisión durante el tiempo que tarda en implementarse la próxima versión de sus servicios de IA adaptados para menores de edad.

Según informó Meta, la actualización responde a la responsabilidad de ofrecer un entorno lo más seguro posible para los usuarios adolescentes dentro de sus plataformas como Instagram. En la actualidad, los jóvenes accedían a versiones restringidas de personajes generados por IA, que permitían realizar consultas y mantener conversaciones limitadas desde cuentas identificadas como pertenecientes a menores. Sin embargo, la compañía había anunciado en octubre del año anterior la ampliación de controles parentales, destinada a ofrecer a los padres la capacidad de limitar o bloquear las conversaciones de sus hijos adolescentes con estos personajes, así como acceder a los temas tratados con el asistente Meta AI.

El medio The Verge consignó las declaraciones de Sophie Vogel, portavoz de Meta, quien afirmó que el desarrollo de la nueva versión de personajes de IA abarcará tanto a adultos como a menores. Vogel aclaró que la empresa resolvió pausar el acceso de los adolescentes a la versión actual en lugar de crear controles diferentes para la versión actual y la nueva. Cuando se encuentre disponible la versión actualizada, estará acompañada de los controles parentales prometidos por la empresa y que ya han sido anunciados previamente.

La restricción afectará a todos los usuarios que califiquen como adolescentes, tanto a quienes hayan compartido su fecha de nacimiento que los identifica como menores, como a quienes sean detectados mediante herramientas de predicción de edad de Meta, incluso si proporcionaron una edad de adulto, según publicó el blog de la compañía.

Hasta la llegada de la nueva experiencia, los adolescentes podrán continuar utilizando el asistente Meta AI para obtener información útil y recursos educativos, aunque estarán activos ciertos mecanismos de protección apropiados para su rango etario, detalló Meta. Los nuevos controles parentales anunciados en octubre incluían opciones como la revisión del historial de conversaciones y la posibilidad de restringir o bloquear la interacción entre menores y personajes de IA.

La empresa decidió paralizar el acceso a los personajes de inteligencia artificial específicamente para adolescentes mientras cumple su compromiso de permitir una mayor supervisión parental dentro de las experiencias de IA para este sector. El medio The Verge subraya que la promesa de Meta consiste en brindar información longitudinal a los padres sobre las conversaciones mantenidas por sus hijos con el asistente Meta AI y mantener dicho acceso monitoreado mientras se ultiman los detalles tecnológicos de la nueva herramienta.

Aunque Meta no precisó la fecha exacta para el lanzamiento de los personajes de IA adaptados para el público adolescente, sí enfatizó su intención de mantener la información fluida con los padres y asegurar la adecuación de las experiencias tecnológicas a la edad de los usuarios. Una vez que la actualización se concrete y los nuevos controles se encuentren disponibles, los personajes de inteligencia artificial volverán a estar accesibles para los adolescentes conforme a los lineamientos de protección definidos por la firma.