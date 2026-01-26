Los sindicatos agrarios asturianos anuncian nuevas movilizaciones contra el acuerdo Mercosur

El coordinador de la Unión de Recolectores Asturianos (URA), Borja Fernández, apeló este lunes a los políticos europeos para exigir la suspensión provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur hasta que el Tribunal Europeo resuelva sobre su legalidad. Según informó el medio, Fernández reiteró que el sector agrario asturiano rechaza el pacto porque percibe que perjudicaría los intereses de los trabajadores del sector primario en Asturias, España y a nivel europeo. La noticia principal se centra en la convocatoria de nuevas protestas en la región por parte de organizaciones de productores y sindicatos agrarios, que reclaman una paralización cautelar del acuerdo hasta la decisión judicial.

De acuerdo con la información difundida por diversos portavoces sindicales citados por los medios, representantes de URA, COAG, Usaga y Asaja anunciaron este lunes la continuación de las movilizaciones que han impulsado recientemente en el Principado. Las nuevas acciones tendrán lugar este jueves 29 de febrero e incluyen cortes de tráfico en tres áreas estratégicas de Asturias: Campomanes, Barres (Castropol) y Bustio (Ribadedeva). Estas protestas coincidirán con las convocatorias de movilizaciones planificadas en otras comunidades autónomas y forman parte de un movimiento de rechazo extendido al acuerdo con los países del bloque Mercosur.

Según reportó la prensa asturiana, los sindicatos justifican estas movilizaciones por el temor a las consecuencias económicas y sociales que, según sostienen, acarrearía la entrada en vigor del tratado. Los portavoces sindicales han señalado que la liberalización del comercio agrícola entre la Unión Europea y Mercosur podría derivar en una competencia desigual para los productores locales, afectando tanto a los precios como a la viabilidad de las explotaciones agrarias asturianas. Borja Fernández reafirmó su postura indicando: “Vamos a seguir movilizándonos hasta que no haya una clara apuesta por el no y por el parar de momento, provisionalmente, hasta que el tribunal se pronuncie”.

El secretario regional de COAG Asturias, David Pérez, reforzó el mensaje del rechazo al acuerdo y subrayó el impacto más allá del sector primario, apuntando a que las repercusiones alcanzarían a los propios consumidores. “Estamos totalmente en desacuerdo con este tratado y creemos que lo demostramos el otro día aquí en Oviedo. Llamamos a la movilización otra vez”, subrayó Pérez conforme recogieron los medios. El dirigente subrayó que la preocupación del sector radica tanto en la protección de sus actividades como en la garantía de abastecimiento de productos con los estándares europeos de calidad y seguridad, que consideran amenazados por el acuerdo cuestionado.

La convocatoria de protestas y cortes en puntos clave de la región responde a la intención de los sindicatos de visibilizar su desacuerdo y presionar a las autoridades europeas para que detengan la ratificación del pacto, como detalló el medio local. Este llamamiento se suma a las acciones similares promovidas por organizaciones agrarias de otras zonas del país, en un frente común que busca condicionar la implementación del tratado a una decisión previa del Tribunal Europeo de Justicia.

El medio destacó que entre los argumentos utilizados por los sindicatos figura la percepción de que el acuerdo favorece a los grandes productores de los países del Mercosur y que, de aplicarse en el contexto actual, supondría operar bajo reglas desiguales para los agricultores y ganaderos europeos. El objetivo de las organizaciones agrarias es que las negociaciones queden paralizadas de forma temporal mientras el tribunal no se pronuncie, de acuerdo con los representantes consultados.

Representantes sindicales recordaron en declaraciones a los medios que la anterior movilización ya contó con una participación destacada en Oviedo, donde miles de personas protestaron contra la política comercial de la Unión Europea y reclamaron el apoyo institucional para salvaguardar el tejido rural asturiano. Las nuevas protestas programadas pretenden reforzar esta petición e implicar a más sectores de la sociedad civil asturiana en una plataforma de rechazo que, según sus promotores, busca tanto la defensa de los empleos en el campo como la protección de la calidad de los productos locales.

El medio añadió que las organizaciones convocantes insisten en que la presión social y la visibilidad de las movilizaciones pueden incidir en la toma de decisiones por parte del ejecutivo comunitario y los Estados miembro. Los portavoces han advertido que si no se atienden sus demandas mantendrán las protestas, que podrían prolongarse en tanto el proceso judicial permanezca abierto y no se garantice una paralización efectiva del acuerdo.

La preocupación de los sindicatos asturianos por el acuerdo Mercosur se suma al debate nacional e internacional sobre los efectos de liberalizar el comercio agrícola. Las posiciones críticas desde Asturias coinciden con las expresadas por sectores agrarios en otras regiones de España, quienes también reclaman medidas cautelares que eviten la firma definitiva del tratado sin una evaluación previa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según recoge la información.