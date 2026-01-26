Los menores españoles fueron los que más tiempo pasaron en redes sociales en 2025, según Qustodio

El informe de Qustodio recoge que los niños españoles emplearon 44 minutos al día en Minecraft: Education y seis minutos en Duolingo, ambos ejemplos de la tendencia creciente hacia el uso de aplicaciones educativas gamificadas y basadas en inteligencia artificial. Este análisis, publicado por Qustodio y citado por Europa Press, señala que en 2025 los menores españoles lideraron a nivel internacional el tiempo dedicado a redes sociales, con un promedio diario de 1 hora y 17 minutos, lo que representa un aumento del 15 por ciento respecto al año anterior.

El estudio de Qustodio, realizado durante 2025, analiza el comportamiento digital de menores de edad con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y, por primera vez, Brasil. Para la elaboración del informe “Perdidos en el scroll: la crianza en la era de los algoritmos, las apps y la IA”, se recogieron datos de la actividad de 400.000 familias, incluidos los resultados de 1.361 encuestas, de las cuales 293 correspondían a usuarios españoles. El análisis abarca plataformas de vídeo, redes sociales, aplicaciones educativas, videojuegos y servicios de mensajería.

Según los resultados difundidos por Qustodio, el tiempo de uso de pantallas por parte de los menores, fuera del contexto educativo, se mantuvo en niveles similares a años anteriores, con una media de cuatro horas diarias. El incremento más destacado corresponde al uso de redes sociales, que experimentó un alza global del 16 por ciento y cruzó por primera vez el umbral de una hora diaria, una cifra sin precedentes desde el inicio de estos estudios en 2019. En España, este promedio ascendió en 2025 hasta 1 hora y 17 minutos diarios, llegando a un máximo de 1 hora y 32 minutos durante el mes de agosto. Brasil ocupó la segunda posición global con 1 hora y 10 minutos, mientras que en el resto de países analizados —Reino Unido, Francia, Australia y Estados Unidos— el tiempo de exposición a redes sociales fue menor, aunque en todos los casos se registró un incremento respecto al año anterior. En Estados Unidos, a pesar de un aumento del 20 por ciento, la media permaneció por debajo de una hora.

El liderazgo de TikTok como red social entre los menores resultó uno de los puntos centrales señalados en el informe. De acuerdo con Qustodio, en el ámbito global los menores dedicaron 2 horas y 12 minutos por día a esta plataforma, lo que supone un 10 por ciento más que el año anterior. En el caso de España, el consumo promedio alcanzó 1 hora y 55 minutos diarios, con un incremento del 12 por ciento respecto a 2024. Instagram también se mantuvo entre las favoritas, con una media global de 1 hora y 19 minutos al día; en España, el tiempo de uso medio fue de 1 hora y 25 minutos, dos minutos menos que en el año anterior.

La preferencia por los vídeos verticales y de corta duración, una característica dominante en TikTok, también se refleja en el aumento del consumo de YouTube. Según Qustodio, esta plataforma se ha consolidado como la principal opción para contenidos audiovisuales cortos gracias a su modalidad Shorts, con promedios diarios de 69 minutos globalmente y 43 minutos en España. Las plataformas Disney+, Amazon Prime y Netflix también fueron recurrentes entre los menores españoles, quienes dedicaron a ellas 32, 32 y 29 minutos diarios, respectivamente, mientras que Twitch sumó una media de 22 minutos al día. El informe advierte sobre los posibles riesgos asociados a este tipo de vídeos, como la sobreestimulación, un exceso de dopamina, la fragmentación de la atención y las alteraciones del sueño. Por este motivo, Qustodio, según recopiló Europa Press, planteó recomendaciones para que los padres establezcan límites, fomenten la conversación sobre el contenido consumido y alienten actividades al margen de los dispositivos tecnológicos.

En el apartado de las aplicaciones de mensajería, el informe reporta que a escala internacional Snapchat se posicionó como la opción preferida de los menores, con 59 minutos diarios de media, por encima de Zoom (49 minutos), Discord (28 minutos) y WhatsApp (17 minutos). Solamente en Brasil WhatsApp y Discord superaron a Snapchat. En España el tiempo se distribuyó de forma más equitativa: Snapchat encabezó el uso con 23 minutos diarios, aventajando por uno a WhatsApp y por cuatro a Discord.

Respecto a los videojuegos, Qustodio diferenció entre dispositivos móviles y ordenadores personales. Roblox se consolidó como el título más jugado tanto en móviles como en PCs. La media global fue de 1 hora y 16 minutos al día en móviles—en España 1 hora y 3 minutos—y de 2 horas y 17 minutos en PCs, con 1 hora y 54 minutos entre los menores españoles. El informe señaló una ligera disminución mundial de cinco minutos en el tiempo de juego móvil, situando la media en 32 minutos diarios, mientras que en España el descenso fue de tres minutos, con 23 minutos diarios en este tipo de dispositivos. Otros juegos populares entre menores españoles en móviles incluyeron Clash Royale (22 minutos), Brawl Stars (20 minutos), Among Us y Stumble Guys (15 minutos cada uno). La utilización de ordenadores fue menos frecuente en España que en el resto de países analizados, con 46 minutos diarios, cifra que supone 11 minutos menos que en 2024. Entre los títulos más jugados, además de Roblox, destacan Fortnite (1 hora y 53 minutos), Minecraft (1 hora y 49 minutos), Valorant (1 hora y 14 minutos) y Rocket League (1 hora y 9 minutos).

El tiempo dedicado a aplicaciones educativas apenas reflejó cambios, con una media global de seis minutos diarios y una diferencia de un minuto menos en España. Sin embargo, Qustodio identificó una expansión de las aplicaciones que combinan el aprendizaje con la gamificación—es decir, con elementos de juego, premios y rachas—como Minecraft: Education y Duolingo, a las que los menores españoles destinaron 44 y 6 minutos diarios respectivamente. Kahoot, Gauth y Photomath se situaron también entre las herramientas más utilizadas. Varias de estas plataformas emplean inteligencia artificial; en el caso de Gauth, esta tecnología se orienta principalmente a la resolución de problemas matemáticos.

Qustodio señaló entre las inquietudes de los padres el temor a que la inteligencia artificial empleada en estas aplicaciones pueda reemplazar capacidades como la creatividad y el razonamiento. El 17 por ciento de los progenitores encuestados manifestó que sus hijos ya empleaban herramientas de IA para interactuar, más allá de la simple búsqueda de información. La utilización de ChatGPT entre los menores ha crecido de manera notable: del 9 por ciento al 30 por ciento a nivel global, y del 14 al 44 por ciento en España.

En cuanto a las previsiones para 2026, Qustodio expresó su interés en las normativas regulatorias que buscan poner límites a la exposición de los menores a redes sociales. El informe, difundido por Europa Press, recordó la entrada en vigor de la legislación australiana para prohibir el acceso de menores desde diciembre pasado. La organización espera que tanto la presión social como la legal conduzcan a retrasar y restringir la participación de los menores en estas plataformas digitales y anticipan una intensificación de controles y restricciones relativos a la privacidad y la edad de los usuarios, particularmente en formatos de vídeo corto, cuya popularidad se prevé siga en aumento.

En lo que respecta a las aplicaciones de mensajería, Qustodio prevé futuras restricciones sobre funciones como los mensajes que desaparecen tras ser leídos o la creación de grupos masivos. Para el segmento de videojuegos, el informe menciona que se espera una mayor supervisión sobre los chats con otros usuarios, especialmente con desconocidos, y un refuerzo de la moderación para mantener entornos seguros.

Finalmente, el papel de la inteligencia artificial en aplicaciones educativas se perfila para integrar mejoras destinadas a personalizar la experiencia de aprendizaje y apoyar a los menores en vez de sustituir el ejercicio del razonamiento autónomo. El informe de Qustodio, citado por Europa Press, concluye que los retos que plantean la sobreexposición digital y el desarrollo tecnológico para menores seguirán ocupando un lugar central en el debate social y regulatorio en los próximos años.