Los Chunguitos se sinceran tras el regreso de Jere Salazar al grupo: "La vida se vive solo una vez"

Los Chunguitos están de vuelta, ¡y con nuevo integrante! Después de casi dos décadas separados, Jere Salazar vuelve con sus hermanos Juan y José al grupo que le lanzó al estrellato coincidiendo con los 51 años de creación de la banda responsable de éxitos como 'Dame veneno', '¡Ay qué dolor!', 'Carmen', o 'Me quedo contigo'. Será el próximo 19 de febrero en Live Las Ventas cuando vuelvan a subirse a un escenario como arranque de la gira '50+1' con la que recorrerán diferentes ciudades de nuestro país este 2026.

Muy emocionados, y con el apoyo de sus hermanas Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, Los Chunguitos han presentado su tour y, a corazón abierto, han revelado las razones del regreso de Jere después de 17 años separados: "Estuvo con nosotros 30 años, tiene 25 discos grabados con nosotros. Toda la vida, la verdad. Y las cosas no han cambiado. Está más a gusto y lo importante es que esté más a gusto. Mira, la vida se vive una vez solo. Las cosas hay que hacerlas ahora. En vida todo. Y tenemos mucha alegría y mucho ánimo para seguir adelante. La ilusión. Es muy importante la ilusión. Es muy importante" reconocen.

"Bueno, yo llamé a Jere. Le digo, Jere, ¿qué tal si nos juntamos otra vez? Llamamos a Juan también y nos juntamos los tres. Fue algo auténtico, algo precioso, y dijimos 'vamos a tirar para adelante, que tenemos carrete carrete y estamos en forma'" ha revelado José sobre cómo surgió está nueva etapa de Los Chunguitos.

Y como aseguran, las palabras "retirada" o "gira de despedida" no entra en sus planes por el momento. "Hasta que podamos estar en escenario, no nos vamos de ahí. Nos consideramos bastante jóvenes y vamos a seguir, si Dios quiere, hasta que Él quiera y aquí estamos para darle mucha alegría a nuestros fans y a la gente que les gusta. La música es nuestra vida, sin vida estamos muertos. Y aparte que tenemos la mente muy clara para hacer lo que nos gusta" expresan, adelantando que está será su mejor gira hasta el momento.

"Vamos a ver muchísimas cosas, muy importantes. Muy importantes, de verdad. Porque tenemos canciones que van a conocer todo el mundo. Hay gente, artistas invitados, muchísimos artistas invitados. O sea, va a ser una gira impresionante. Pero artistas invitados en el disco que vamos a hacer. En el disco que va a cantar con nosotros. India Martínez, Juan Magán, y bueno, creo que va a ser un disco muy sonado, muy bonito, y le va a gustar mucho a la gente. Y las Azúcar Moreno también, por supuesto" desvelan sin ocultar su ilusión por esta vuelta tan especial en el que tienen muchas ganas de reencontrarse con su público y sorprenderlos.

Y aunque no les gusta mirar atrás porque "el pasado es pasado y ahora vamos a vivir el presente", sí admiten que se arrepienten de su separación porque "hemos perdido mucho tiempo". "Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. La verdad es que sí, que si te das cuenta en la vida y las cosas que haces mal, te das cuenta y dices tú, pero ¿para qué? Si la vida son tres días. Son tres días y hay que estar bien y hay que estar feliz y con paz. No, que capacitas bien la cabeza, piensa y dirás bueno, ¿para qué hacemos esto? Estamos perdiendo el tiempo. No perdamos el tiempo, que el tiempo es oro" reconocen.