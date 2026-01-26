Las FDS denuncian nuevos ataques del Ejército sirio en la asediada ciudad de Kobane

El uso intensivo de drones Bayraktar, según señalan las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), ha intensificado la ofensiva en torno a la ciudad de Kobane, elevando la tensión en la zona fronteriza con Turquía. Las FDS denuncian que estos aparatos aéreos, operados por fuerzas gubernamentales, han sido empleados para realizar bombardeos en localidades donde el acuerdo de alto el fuego debía estar vigente. Según consignó Europa Press, el vocero de las FDS, Farhad Shami, señaló que el empleo conjunto de drones, artillería y carros de combate se tradujo en víctimas civiles y un deterioro evidente de la tregua suscrita recientemente.

De acuerdo con Europa Press, las denuncias de las FDS se centran en los ataques registrados en las localidades de Al Safa, Chalabiya, Jarab Ishk y Zarik, ubicadas en los alrededores de Kobane, ciudad asediada por el Ejército sirio y milicias aliadas desde hace más de una semana. El portavoz Shami afirmó que en Chalabiya “sigue habiendo combates”, con un incremento de refuerzos y blindados por parte de los agresores. Estos hechos, según la declaración, constituyen una “violación clara y explícita” del acuerdo de alto el fuego renovado por el Gobierno sirio durante el fin de semana por un periodo de quince días. Shami defendió que las FDS mantienen su “legítimo derecho a la defensa” frente a estos ataques.

El medio Europa Press detalló que uno de los episodios más graves reportados por las FDS consistió en el fallecimiento de cinco civiles de una misma familia a causa de un bombardeo en Jarab Ashk. Shami manifestó que “las milicias progubernamentales han cometido una horrenda matanza en la aldea de Jarab Ashk”, en referencia a la combinación de fuego de artillería, tanques y drones. Además, cinco civiles resultaron heridos en ese mismo ataque, de acuerdo a las fuerzas kurdo-árabes. El portavoz denunció también el apoyo logístico y aéreo brindado por drones de fabricación turca a las fuerzas de Damasco, subrayando que estos artefactos efectuaron “bombardeos intensivos” en la zona de conflicto.

Europa Press informó que, en reacción a estas acusaciones, fuentes del Ejército sirio responsabilizaron a las FDS de haber desplegado 25 drones suicidas contra objetivos militares cerca de Kobane (también conocida como Ain al Arab) y contra viviendas civiles y carreteras de la zona de Sirrin. Según esta versión, la ofensiva con drones habría provocado varios heridos en ambos frentes, aunque no se han precisado cifras totales de víctimas.

El asedio a Kobane ocurre poco después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, anunciado por el Gobierno sirio el pasado 18 de enero, que dispone tanto el cese temporal de hostilidades como la integración de las instituciones militares y administrativas de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) bajo la autoridad central de Damasco. Según publicó Europa Press, este convenio implica en la práctica la disolución de los órganos autónomos que han gobernado la región bajo control kurdo-árabe. Las FDS explicaron que la firma del acuerdo buscó evitar el estallido de una guerra civil abierta, aunque manifestaron que sus llamados de apoyo a Estados Unidos, garante militar hasta el momento, no han recibido respuesta en medio de la actual ofensiva gubernamental.

Las hostilidades recientes se enmarcan en un contexto histórico de enfrentamientos y tensiones en la región. En el año 2015, Kobane se convirtió en un símbolo de la resistencia kurda frente a la ofensiva del Estado Islámico, y la batalla en esa localidad marcó un punto de inflexión en el conflicto sirio. Las FDS, con el respaldo de fuerzas estadounidenses, lograron entonces erradicar el control territorial del autodenominado grupo yihadista en el noreste del país. Europa Press señaló que actualmente la ciudad vuelve a situarse en el centro del conflicto debido a las disputas entre el gobierno central sirio y las fuerzas locales kurdo-árabes.

Mientras tanto, la ofensiva militar del Ejército sirio y grupos afines ha alcanzado diversas provincias, incluyendo Alepo, Raqqa, Hasaka y Deir Ezzor. Europa Press describió que estas operaciones han estado acompañadas de denuncias por parte de las FDS, quienes reportaron crímenes graves cometidos por las fuerzas aliadas al gobierno de Bashar al Assad. A pesar del acuerdo de alto el fuego y la integración pactada, la violencia se ha recrudecido en la región, agravando una situación humanitaria frágil y generando alarma entre la población civil.

Europa Press contextualizó que la mayoría de la población kurda se encuentra dispersa entre Turquía, Irán, Irak y Siria, con alrededor de 40 millones de personas. Desde el punto de vista político, los kurdos solo cuentan con reconocimiento y cierto nivel de autogobierno en la región autónoma del Kurdistán iraquí. La situación en Siria, marcada por los acontecimientos recientes en Kobane y la frontera con Turquía, refleja la persistente inestabilidad que afecta al conjunto del territorio habitado por esta minoría étnica.