Las 'Azúcar Moreno' se sinceran sobre las críticas y lanza un duro mensaje a sus haters

Toñi Salazar recordó que tanto ellas como sus hermanos fueron objeto de juicios públicos que, según sus palabras, han tenido consecuencias personales y profesionales difíciles de ignorar. Las integrantes de Azúcar Moreno hicieron pública esta reflexión durante el reciente acto de presentación de la gira "50+1" de Los Chunguitos, celebrado antes del arranque del tour el 19 de febrero en Live Las Ventas. Ambas expresaron su apoyo a sus hermanos y aprovecharon la ocasión para abordar abiertamente las críticas recibidas el pasado verano, comparando la situación con lo que experimentan figuras públicas como la Reina Letizia. Según consignó el medio que cubrió el evento, Azúcar Moreno puso especial énfasis en la presión que implica ser una figura de la música bajo el escrutinio constante de las redes sociales y la opinión pública.

El acto marcó el regreso de Jere a Los Chunguitos junto a José y Juan Salazar, quienes celebran más de 50 años de carrera con un repaso de éxitos como "Dame veneno", "Carmen" y "Ay, qué dolor". Según la misma fuente, Toñi y Encarna Salazar se mostraron entusiasmadas por el reencuentro de sus hermanos, destacando la importancia de los periodos de descanso y reflexión que permitieron la reunión del grupo. Recordaron que, al igual que Los Chunguitos, ellas mismas estuvieron separadas durante ocho años antes de retomar su carrera juntas, y señalaron que tales distancias suelen responder a motivos personales que, aunque no suelen hacer públicos, finalmente quedan superados con el tiempo. "No te separas de una persona, y mucho menos de un hermano o de una hermana, sin motivo", expresó una de las artistas, asegurando que las causas de las rupturas forman parte de la esfera privada.

Durante la intervención, las Azúcar Moreno anunciaron que existe la posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto con Los Chunguitos en el futuro, señalando que la familia Salazar constituye una de las sagas más relevantes de la música española, aunque, según su percepción, no se le otorga el reconocimiento que merece. De acuerdo con lo publicado por el medio, Toñi Salazar manifestó sentirse poco valorada en comparación con otras familias del mundo musical, mencionando casos como los Flores, los Carmona y los Rivera. Criticó que, a pesar de logros como el de Enrique Salazar con "Me quedo contigo", que vendió 20 millones de discos, el apellido Salazar suele quedar fuera de las listas de sagas musicales que frecuentemente se mencionan en los medios.

Respecto a las polémicas sobre Azúcar Moreno y la calidad de sus espectáculos, Toñi y Encarna recordaron que las ganancias generadas en su carrera siempre se reinvirtieron en la mejora del sonido, la producción y la imagen del grupo. La misma fuente registró cómo Toñi respondió a los detractores que sugieren que Azúcar Moreno canta en playback o que sus actuaciones no cumplen con las expectativas, mostrando su desconcierto ante la facilidad con la que surgen este tipo de comentarios: "nosotras todo lo que ganábamos lo invertíamos en imagen, en sonido, en productores. Y que ahora vengan cuatro mataos, y lo voy a decir claramente, y digan que 'Azúcar Moreno' no cantan y que 'Azúcar Moreno' llevan un espectáculo de mierda, con perdón, pues eso fastidia, porque es toda una vida dedicada a la música".

Encarna Salazar, por su parte, profundizó en el impacto emocional que tienen estas críticas, señalando que, aunque evita exponerse demasiad a las redes sociales y a los medios, es imposible no conocer los comentarios negativos. Reconoció que la opinión ajena forma parte del oficio, pero consideró fundamental reivindicar la trayectoria y los logros acumulados a lo largo de más de cuatro décadas. "Eso le pasa hasta a la reina Leti", comparó, apuntando que las figuras públicas siempre están expuestas al juicio de personas desconocidas.

Toñi admitió que no asimila fácilmente las críticas y que las acusaciones de no cantar en directo afectan profundamente, especialmente considerando los 45 años de carrera del dúo. La artista confesó que algunas declaraciones públicas la han hecho llorar y remarcó su intención de seguir trabajando y actuando, pero consideró necesario no dejar pasar las falsedades o ataques personales: "voy a seguir haciendo giras, voy a seguir cantando, soy una persona feliz. Pero lo que no voy es a obviar algo que molesta y a mí eso me molesta".

De acuerdo con la cobertura del evento, ambas subrayaron que el tiempo ha permitido superar antiguas diferencias y que actualmente están centradas en sus proyectos musicales y familiares. Mientras Los Chunguitos encaran una nueva etapa sobre los escenarios, Azúcar Moreno mantiene la puerta abierta a futuras colaboraciones, con la perspectiva de aprovechar la historia compartida entre ambas formaciones y el impulso de su legado conjunto.