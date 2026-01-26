Laia Sanz: "Ebro es un buen sitio para crecer, hay mucho margen de mejora"

La aportación de Laia Sanz durante el reciente Rally Dakar ha resaltado no solo por su competencia en la pista, sino también por el enfoque en el crecimiento y la evolución del equipo Ebro durante su primera temporada en la prestigiosa competición de coches. Tras ubicarse dentro del grupo de los veinte primeros participantes en una carrera marcada por cambios en la exigencia y dinámica, la piloto subrayó la oportunidad de mejorar en el futuro y la solidez alcanzada por el proyecto. Según consignó Europa Press, Sanz consideró que el equipo aún dispone de amplio margen para avanzar y que, a pesar de los retos, tanto el rendimiento del vehículo como la cohesión del grupo han permitido cumplir objetivos relevantes en su debut.

El medio Europa Press detalló las declaraciones de Sanz acerca del balance que arroja su paso por la última edición de la competencia. La catalana recalcó que llegar al final del Dakar y ubicarse en la vigésima posición resulta un logro considerable para una estructura joven que inició su andadura en el certamen con poco tiempo de antelación. Sanz explicó que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez otorgó mayor valor a completar la prueba después de experimentar en 2025 su único abandono, causado por una avería en la jaula de seguridad. La piloto confesó que esa experiencia la hizo replantear la importancia de finalizar la carrera, una circunstancia que hasta entonces había dado por sentada debido a su historial de efectividad con quince dakares concluidos en dieciséis participaciones.

La deportista explicó que el proceso para consolidarse en coches ha requerido esfuerzo perseverante. “He tenido que ir dando pasitos y ser una hormiguita, pero el trabajo duro acaba dando sus frutos, aunque a veces cueste”, declaró según Europa Press, destacando además que al interior del equipo permanece clara la necesidad de seguir perfeccionándose. Señaló que su carácter competitivo la impulsa a buscar mejores posiciones y que integrarse en un proyecto recién nacido representa una motivación adicional, haciéndola sentir especialmente vinculada al desarrollo conjunto de la escudería.

Sanz subrayó que los resultados obtenidos ofrecen elementos positivos, ya que identifican con claridad las áreas técnicas y personales susceptibles de mejora. Del mismo modo, observó que correr a mayor velocidad implica asumir riesgos adicionales, lo que la llevó a preferir la prudencia en tramos de mayor peligrosidad, sobre todo en terrenos pedregosos. Anticipó que la acumulación de experiencia permitirá afrontar futuras ediciones con mayor confianza y competitividad.

En la valoración general sobre el momento actual del Dakar en la categoría de coches, la piloto manifestó que el nivel competitivo del certamen ha alcanzado su máxima expresión, con una parrilla de pilotos y equipos muy equilibrada. Europa Press citó a Sanz al afirmar que el Rally Dakar “en coches está en el mejor momento de salud de la historia”, apuntando que la distancia entre el primero y el vigésimo ha mostrado una compresión inédita, desplazando la brecha habitual de varias horas entre los mejores. Esta circunstancia, explicó, convierte la carrera en una competencia intensa de esprint, sin margen para el error.

Aun con este nivel, la española reflexionó sobre el diseño de la edición de 2026, considerando que la ruta presentó menos dureza y desafío que en años previos. En su opinión, el recorrido resultó menos exigente y disminuyó la presencia de los simbólicos paisajes de arena y dunas del Dakar. Sanz enfatizó que, aunque la navegación tuvo momentos complejos, predominó un trazado directo y etapas de transición, sin las jornadas de grandes incidentes ni pérdidas características de las versiones más tradicionales.

En diálogo con Europa Press, Sanz expresó sus reservas respecto al sistema de puntuación actual del campeonato de rally-raid, ya que considera que la opción de reengancharse en las etapas desvirtúa el mérito de completar todo el recorrido. Argumentó que esta modalidad se asemeja a permitir que un ciclista eliminado de una etapa en el Tour de Francia pueda ganar al día siguiente, lo que, según su punto de vista, carece de sentido dentro del espíritu original del Dakar.

Entre los episodios que marcaron la reciente edición, la piloto catalana participó en el remolque de Nani Roma, quien disputaba la segunda posición general. Sanz relativizó la magnitud atribuida al hecho y explicó, según reportó Europa Press, que la ayuda entre competidores es una práctica cotidiana en el Dakar, aunque habitualmente pase desapercibida fuera del ambiente del rally. Señaló que se trata de una muestra del espíritu colaborativo que impera en el off-road, motivado por la posibilidad de que la integridad de los pilotos dependa en ciertos casos de la solidaridad entre pares.

Sanz también recordó que, al inicio del raid, resignó un probable puesto entre los diez primeros para ayudar a otro equipo, resaltando que esa ética de apoyo mutuo es inherente a la disciplina. Justificó esta práctica en el aprendizaje que deja la experiencia acumulada, especialmente para quienes han competido en motos, pues se trata de una categoría donde la seguridad personal a menudo depende de la intervención de otros corredores.

La piloto, ganadora en once ocasiones de la categoría femenina de motos en el Dakar, reconoció la intensidad de la última definición en esa disciplina, resuelta por una diferencia de solo dos segundos a favor del argentino Luciano Benavides, piloto de KTM. Europa Press recogió su comentario sobre lo ocurrido: “Me alegro por Luciano, ha sido mi compañero, pero también me pongo en la piel de Ricky (Brabec) y pobre. 2 segundos después de 50 y pico horas de crono me parece muy cruel, pero hay que luchar hasta el último kilómetro”. Sanz señaló que ve en pilotos jóvenes como Tosha Schareina y Edgar Canet candidatos sólidos para futuras victorias, aunque considera que es preferible no ejercer presión excesiva sobre los nuevos talentos, permitiéndoles madurar gradualmente en la élite del rally-raid.

En cuanto a la participación femenina, Sanz lamentó la ausencia de mujeres en la categoría de motos en la presente edición del Dakar, situación que contrastó con la presencia significativa de mujeres compitiendo en coches. Manifestó el deseo de que este ejemplo se traslade también a la categoría de motos en próximas ediciones, incentivando así una mayor representación femenina en todas las disciplinas del Dakar.