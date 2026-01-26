La OISS continúa sus labores en la construcción de la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo

El inicio de la construcción de la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo quedó definido como uno de los puntos más relevantes de la XIV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica – PREVENCIA 2025, según detalló la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Este proceso se puso en marcha con una metodología participativa que busca establecer nuevas orientaciones para las políticas preventivas en los próximos años, tras la presentación del balance oficial de la anterior estrategia regional, correspondiente al periodo 2021–2025. El evento, celebrado en Santiago de Chile los días 23 y 24 de junio de 2025, reunió a expertos de 22 países, agencias internacionales, representantes gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores, consolidando lineamientos comunes para responder a los retos actuales del mundo laboral, de acuerdo con la información proporcionada por la OISS.

La aprobación de la Declaración PREVENCIA 2025 destacó entre los principales resultados del Congreso, ya que recoge los consensos y las líneas estratégicas acordadas para impulsar ambientes laborales seguros, saludables y sostenibles en Iberoamérica. Según resaltó la OISS, el documento ratifica el compromiso de los países participantes con la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, y delimita marcos de actuación orientados a los principales desafíos emergentes. Entre los temas priorizados por la Declaración se encuentran la atención a la salud mental y los riesgos psicosociales, el abordaje de los riesgos vinculados al cambio climático, la incursión de la transformación digital a través de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la integración de la perspectiva de género en las políticas de seguridad y salud laboral, el incremento de la siniestralidad vial laboral y la centralidad del diálogo social y la negociación colectiva en la elaboración de respuestas efectivas.

De acuerdo con el reporte de la OISS, el Congreso PREVENCIA 2025 se consolidó como el mayor foro regional dedicado a la promoción del trabajo seguro y saludable. La organización del encuentro estuvo a cargo de la OISS, junto al Gobierno de Chile —por medio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría de Previsión Social—, y contó con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Más de 300 asistentes provenientes de 22 países participaron en diversos paneles y mesas de análisis. En estas sesiones se examinaron desde ópticas técnicas, institucionales y sociales, tanto los avances recientes como los retos persistentes vinculados a la prevención de riesgos laborales en la región. El medio organizador subrayó que la cooperación regional y el intercambio de experiencias se presentaron como herramientas clave para consolidar progresos concretos y debatir soluciones conjuntas.

El Congreso incluyó el reconocimiento a personas e instituciones destacadas por su contribución al fortalecimiento de la prevención de riesgos laborales en Iberoamérica. En la jornada de clausura, la OISS entregó una placa de reconocimiento al Dr. Marcelo Martín, quien lideró el Centro Cono Sur de la Organización en etapas anteriores, como reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Además, el Gobierno de Chile recibió menciones especiales por la puesta en marcha del Decreto Supremo N.º 44, considerado por la OISS como un referente de articulación institucional orientada a la prevención de riesgos laborales. El Instituto de Previsión Social (IPS) también fue distinguido con el Premio Buenas Prácticas sobre Digitalización de Servicios 2024, en atención a sus innovaciones en este ámbito.

El comunicado oficial de la OISS señaló que la Declaración PREVENCIA 2025 constituye un catálogo de objetivos orientados a guiar el diseño y la aplicación de políticas públicas en la región. Los participantes remarcaron la importancia de priorizar la salud mental, debido a su creciente peso en la agenda de riesgos laborales, y de atender los riesgos derivados tanto del cambio climático como de la aceleración tecnológica. Asimismo, el documento establece orientaciones para incorporar la equidad de género en todas las acciones preventivas y promueve la negociación colectiva y el diálogo social como mecanismos esenciales para enfrentar las nuevas problemáticas del entorno laboral.

Durante las dos jornadas de trabajo, los asistentes identificaron no solo los progresos logrados en los últimos años, sino también las carencias y desafíos que persisten en la región respecto a la seguridad y la salud ocupacional. La OISS reportó que se discutieron buenas prácticas en digitalización de servicios, estrategias de prevención ante amenazas emergentes y la importancia de potenciar la cooperación iberoamericana como un factor decisivo para elevar los estándares de protección laboral. Además, la agencia sostuvo que la presentación del balance de la III Estrategia Iberoamericana ofreció un diagnóstico actualizado y sirvió de base para el diseño de la nueva hoja de ruta.

Por último, la OISS confirmó que seguirá impulsando la agenda de trabajo regional y las acciones de la futura IV Estrategia Iberoamericana, facilitando procesos inclusivos y participativos que permitan definir políticas de protección laboral acordes a la evolución del contexto iberoamericano, según reportó el organismo.