La inflación industrial se hunde al 3% a cierre de 2025 por el menor coste del petróleo y del gas

El sector industrial ha experimentado dos meses consecutivos de caídas en los precios al productor, situando la tasa interanual en territorio negativo por primera vez en el año y provocando ajustes significativos en los costes empresariales. Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios industriales descendieron un 3% el pasado diciembre en comparación con el mismo mes de 2024, una variación que representa un retroceso de medio punto respecto al dato de noviembre y marca el mayor descenso interanual registrado en los últimos doce meses.

El informe presentado este lunes por el INE apunta como causa principal de este descenso al comportamiento de los precios energéticos, que se vieron influenciados de manera decisiva por el abaratamiento del refino de petróleo y, en menor medida, por el menor coste de la producción de gas. El medio El INE reportó que la tasa anual de los precios de la energía recortó en diciembre 1,8 puntos, llevando el indicador hasta el -10,8%. De esta manera, la evolución de los componentes energéticos resultó determinante en la tendencia descendente del índice general de precios industriales.

A pesar de la significativa caída en los precios de la energía, el resto de los precios industriales, excluyendo este componente, mostró un comportamiento distinto. Según cifró el INE, la variación del índice sin energía fue del 0,8% en diciembre, es decir, tres décimas más respecto al mes anterior. Esta cifra se mantiene 3,8 puntos superior al índice general, lo que revela una notable diferencia entre la evolución de los productos energéticos y el resto de la industria manufacturera.

El informe del INE también subraya que con la tasa interanual negativa registrada en diciembre, la inflación del sector industrial suma dos meses consecutivos de descensos, una dinámica que no se había dado a lo largo de todo el último año. Las ramas del refino de petróleo y la producción energética, principalmente a través del gas, aparecen como los motores de ese ajuste, influyendo de forma decisiva en la estructura de costes de las industrias españolas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, este descenso en los precios al productor tiene consecuencias directas sobre la competitividad de las empresas del sector manufacturero, afectando los márgenes de beneficio y la planificación de inversiones para los próximos ejercicios. El INE observa que la evolución reciente de los costes energéticos genera un entorno de menor presión inflacionaria para el conjunto del sector, después de varios años marcados por subidas amplias en los precios de la energía.

El retroceso en los precios industriales, especialmente en el componente energético, señala un cambio de tendencia respecto a los periodos anteriores en los que la escalada del petróleo y del gas presionaba al alza tanto los índices de precios como los costes finales de producción. A diciembre de 2025, y según recoge el INE, el efecto combinado de la disminución en el coste de las materias primas energéticas y la moderación en el resto de los precios ha dado lugar a una situación inédita desde el punto de vista de la estadística anual.

El INE tiene previsto ampliar estos datos con información más precisa sobre la evolución por ramas industriales y el detalle de los subsectores más impactados por la caída de los precios energéticos y sus efectos en el conjunto de la economía productiva nacional.