La empresa de servicios petroleros Baker Hughes ganó 2.183 millones de euros en 2025, un 13,1% menos

El área industrial y energética de Baker Hughes finalizó 2025 con ingresos superiores a los registrados el año anterior, alcanzando 13.409 millones de dólares (11.310 millones de euros), según informó el medio que detalla los resultados financieros de la compañía. A pesar de este avance destacado en uno de sus sectores clave, la firma estadounidense de servicios petroleros cerró el ejercicio con una disminución en su beneficio neto atribuido, que se situó en 2.588 millones de dólares (2.183 millones de euros), lo que representa un descenso del 13,1% en comparación con los resultados de 2024, tal como reportó la empresa en su balance anual.

El volumen de negocio general de Baker Hughes durante 2025 ascendió a 27.733 millones de dólares (23.392 millones de euros), una cifra similar a la del año previo, aunque con una ligera disminución del 0,3%, según consignó la fuente. Este comportamiento de la facturación refleja el impacto de la evolución de sus diferentes áreas de negocio, especialmente por el retroceso del 8,3% en los ingresos del segmento de campos petrolíferos y equipamientos, que ingresó 14.324 millones de dólares (12.082 millones de euros) en el año en análisis, informó el medio.

En contraste, el segmento industrial y energético se consolidó como motor de crecimiento para la firma, al lograr un aumento en sus ingresos del 9,9% respecto a los doce meses anteriores. Esta evolución permitió compensar en parte la caída registrada en el negocio ligado directamente a la exploración y producción de hidrocarburos, según reportó la fuente.

Respecto a la estructura de costos del ejercicio, se registró un incremento del 1,2% en el conjunto de gastos relacionados con la actividad, las ventas, la administración, la investigación y desarrollo, así como reestructuraciones y otros conceptos, alcanzando un total de 24.856 millones de dólares (20.966 millones de euros), según detalló el medio. Este aumento en los costos operativos incidió en el resultado neto anual, en un contexto de volatilidad sectorial.

En el análisis de los datos trimestrales difundidos por la empresa, Baker Hughes obtuvo en el último trimestre del año un beneficio neto de 876 millones de dólares (738,9 millones de euros), una baja del 25,7% en términos interanuales. Los ingresos trimestrales, en tanto, fueron de 7.386 millones de dólares (6.230 millones de euros), cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo anterior, con una variación positiva únicamente del 0,3%, según publicó la compañía en sus resultados.

A pesar de la contracción en el beneficio neto, la firma destacó que logró un Ebitda ajustado anual récord de 4.825 millones de dólares, resultado que el presidente y consejero delegado de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, atribuyó al mantenimiento de un elevado desempeño operativo. El directivo afirmó que “Baker Hughes obtuvo unos resultados excepcionales en 2025. Seguimos trabajando a un alto nivel y logramos otro trimestre de sólidos resultados, lo que contribuyó a alcanzar un Ebitda ajustado récord para el conjunto del año [4.825 millones de dólares]”, según consignó el medio estadounidense.

Simonelli valoró también la capacidad de la compañía para generar resultados a pesar del contexto desfavorable para algunos de sus segmentos, remarcando la contribución positiva del área industrial y energética. De acuerdo con los datos presentados por Baker Hughes y recogidos por el medio, la estrategia de diversificación de ingresos y el refuerzo de nuevas líneas de negocio resultaron clave para sostener indicadores favorables, como el Ebitda ajustado, a pesar de las presiones en los mercados tradicionales del petróleo y gas.

El reporte financiero también refleja el continuo esfuerzo de la compañía en materia de innovación y adaptación del portafolio, dado el aumento de los costos de investigación y desarrollo y los planes de reestructuración implementados durante el ejercicio. La empresa estadounidense remarcó la importancia de estas inversiones para fortalecer su posicionamiento en sectores industriales y energéticos, en línea con la evolución de la demanda global y de las tendencias energéticas.

Según los detalles proporcionados por la compañía y recogidos por la fuente, la gestión del ejercicio se caracterizó por un entorno de alta competencia y ajustes operativos, en el que el liderazgo de segmentos no vinculados exclusivamente a la actividad petrolera permitió compensar parcialmente el menor rendimiento de ese sector, manteniendo así la ambición de Baker Hughes por consolidar una posición relevante tanto en el negocio energético clásico como en los nuevos vectores industriales.