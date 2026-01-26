Agencias

Iberia inaugura la ruta entre Madrid y Fortaleza (Brasil) con tres vuelos semanales

Con la apertura del trayecto a Fortaleza, la compañía española amplía su presencia en Brasil, ofreciendo casi 30.000 plazas en el primer semestre del año y posicionando a este país como el de mayor crecimiento en su red latinoamericana

El crecimiento en la red latinoamericana de Iberia ha situado a Brasil como el país con la mayor presencia de la compañía en la región, alcanzando un incremento del 27% en el volumen de operaciones durante el año anterior. Según informó Iberia a través de un comunicado, la aerolínea española ha inaugurado una nueva ruta que conecta Madrid con la ciudad brasileña de Fortaleza, ofreciendo tres frecuencias semanales y sumando cerca de 30.000 asientos disponibles en el primer semestre.

De acuerdo con el comunicado de Iberia, los vuelos a Fortaleza comenzaron el 19 de enero, operados con el avión A321XLR, el modelo de fuselaje estrecho más moderno de la flota de la compañía, que cuenta con una autonomía de hasta 7.500 kilómetros. Este avión ha sido configurado en dos clases, Business y Turista, con un total de 182 asientos y equipado con la nueva cabina Airspace. La aerolínea destaca que el A321XLR conserva los estándares de comodidad habituales de sus aeronaves de larga distancia como el A350, según detalló Iberia.

La incorporación de Fortaleza a la red de destinos de Iberia en Brasil se suma a la recientemente inaugurada ruta a Recife y a los servicios que la compañía ya ofrece a Sao Paulo y Río de Janeiro. Esto ha permitido que Iberia mantenga vuelos a cuatro aeropuertos en el interior de Brasil, lo que convierte a este país en el que la aerolínea opera el mayor número de destinos en América Latina, según consignó el comunicado de la empresa.

Iberia también anunció un crecimiento adicional previsto para el primer semestre de 2026, con una expansión de su capacidad del 25%, superando los casi 600.000 asientos ofrecidos durante 2025. De acuerdo al director global de ventas de la compañía, Víctor Moneo, la nueva ruta a Fortaleza permitirá a Iberia desplegar una capacidad récord en el país sudamericano y convertir a Brasil en el único país de América Latina donde la aerolínea mantiene operaciones en cuatro aeropuertos diferentes.

En su comunicado, la empresa explicó que la apertura de esta ruta forma parte de su estrategia de expansión en destinos internacionales de largo radio, concentrando sus mayores inversiones y esfuerzos en la red latinoamericana y, particularmente, en Brasil. Esto responde tanto a la demanda creciente del mercado brasileño como al objetivo de fortalecer los lazos comerciales y turísticos entre ambos países, informó Iberia.

El anuncio de la nueva conexión Madrid-Fortaleza y el aumento global en la oferta de asientos refuerzan la posición de la aerolínea española en el mercado transatlántico. Según los datos aportados por Iberia, la compañía continuará invirtiendo en su flota moderna y en la mejora de la experiencia de viaje, con el fin de atender las necesidades de sus clientes y responder a la evolución del tráfico aéreo entre España y Brasil.

