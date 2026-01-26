Fer López regresa cedido al Celta

El reencuentro entre Fer López y Claudio Giráldez marca el regreso del delantero gallego al RC Celta para afrontar la recta final de la temporada. El club vigués oficializó la llegada de López tras lograr un acuerdo con el Wolverhampton Wanderers para su cesión, según informó el propio RC Celta mediante un comunicado. El atacante de 21 años refuerza la plantilla en un momento definido como crucial para los intereses deportivos del equipo, volviendo a un entorno que conoce desde su formación en las categorías inferiores del club.

De acuerdo con el comunicado recogido por el RC Celta, el regreso de López representa la incorporación de un futbolista plenamente identificado con la filosofía y los valores institucionales, así como con la afición y la cantera celeste. El club gallego subrayó la importancia de este movimiento: "Su regreso supone un refuerzo importante para la plantilla en un momento clave de la temporada y, al mismo tiempo, el retorno de un futbolista identificado tanto con los valores y filosofía del club como con su cantera y afición".

Tal como publicó el club en su portal oficial, Fer López se formó en las instalaciones de A Madroa desde los nueve años antes de emigrar a la liga inglesa. Durante esta última etapa con el Wolverhampton Wanderers, López actuó en 12 partidos oficiales, concretando una asistencia. Pese al breve periodo en el fútbol inglés, el delantero acumuló experiencia en una competición caracterizada por su nivel de exigencia, condición que el RC Celta espera aprovechar en el último tramo del calendario.

El regreso del jugador a Vigo implica una nueva etapa bajo la dirección de Claudio Giráldez, técnico con quien López ya coincidió durante su paso por el Celta Fortuna, filial del conjunto gallego. Esta relación previa entre entrenador y futbolista se perfila como un elemento clave en la integración rápida de López al sistema de juego y al vestuario celeste. Según agregó el RC Celta en su anuncio, "el Celta da la bienvenida a Fer López y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo el escudo celeste".

Antes de su aventura en el fútbol inglés, López disputó 17 partidos con el primer equipo del Celta, logrando anotar dos goles. Esta huella en el conjunto celeste y la identificación con la estructura del club fueron citadas por la entidad como factores que pueden facilitar un rendimiento positivo durante el periodo de cesión.

El movimiento se enmarca en la estrategia del RC Celta de reforzar su plantel con perfiles que aporten experiencia y compromiso a la dinámica del grupo. El equipo afronta las últimas jornadas de la temporada con la expectativa de mejorar sus resultados apoyándose en la incorporación del delantero vigués, quien contará con la confianza técnica de Giráldez y el respaldo de la dirección deportiva del club.

Según consignó el RC Celta en su comunicación, la llegada del atacante servirá para apuntalar una parcela ofensiva que busca soluciones en el desenlace de la campaña. El club destacó tanto la trayectoria del futbolista desde la cantera como su conocimiento del entorno y su pasado reciente en la liga inglesa como elementos que pueden contribuir positivamente al rendimiento colectivo.

Con la cesión formalizada, López queda disponible para integrarse de inmediato a los entrenamientos y a disposición del cuerpo técnico para la convocatoria de los próximos compromisos oficiales. El acuerdo entre el RC Celta y el Wolverhampton Wanderers cierra una operación planteada desde inicios del periodo de traspasos de invierno y que adquiere relevancia al tratarse del retorno de un producto de la cantera gallega en una fase crucial de la competición, reseñó la entidad deportiva.