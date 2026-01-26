Expertos aconsejan preparación física, hidratación y un calzado adecuado para evitar lesiones en deportes de invierno

La mayor incidencia de lesiones en deportes de invierno se produce en las extremidades inferiores y se ve favorecida por el agotamiento muscular y los niveles insuficientes de hidratación alcanzados en la fase final del día deportivo. Según informó el grupo Vithas a través de declaraciones del doctor Pepo García, traumatólogo de Vithas Valencia 9 de Octubre, la práctica de actividades como el esquí y el snowboard expone al sistema musculoesquelético a una presión significativa, especialmente durante la tarde, cuando el cansancio acumulado y la deshidratación afectan de forma negativa a la coordinación, incrementando el riesgo de caídas y lesiones.

Tal como publicó el medio, el doctor García subrayó que las condiciones climáticas propias del invierno, unidas a la falta de preparación física y el uso de calzado inapropiado, elevan la frecuencia de lesiones articulares, trastornos biomecánicos y episodios de hipotermia entre los deportistas. Las lesiones más graves se registran frecuentemente en las rodillas, ya que es la zona que absorbe la mayor parte de la carga durante la ejecución de movimientos intensos. De acuerdo con el especialista, el 40% de los accidentes en deportes de invierno afectan precisamente a esta articulación, donde las lesiones de ligamento cruzado anterior, meniscos y esguinces de ligamentos colaterales son las más habituales.

Según consignó el grupo Vithas, los expertos recomiendan un entrenamiento físico dirigido al fortalecimiento global de toda la musculatura, haciendo especial énfasis en cuádriceps e isquiotibiales, para reducir el riesgo de daños en la rodilla. El informe añade que los accidentes también abarcan lesiones en las extremidades superiores, como fracturas de radio distal y luxaciones de hombro, especialmente en practicantes avanzados, así como traumatismos craneoencefálicos y daños en la columna asociados a la velocidad y la intensidad de las actividades.

El medio Vithas detalló que mantener un nivel adecuado de hidratación es esencial para minimizar el riesgo de lesiones, ya que la deshidratación es un factor que disminuye la capacidad de respuesta muscular y el equilibrio, sin manifestarse necesariamente a través de síntomas evidentes. Beber agua con regularidad, según remarcó el doctor García, resulta tan importante como el acondicionamiento físico previo, puesto que la falta de líquidos incrementa la propensión tanto a caídas como a traumas.

Respecto a la práctica de deportes acuáticos en época invernal, García alertó sobre la posibilidad de sufrir hipotermia si no se toman precauciones, explicando que los primeros signos suelen observarse en forma de calambres musculares, escalofríos y sensación de dificultad para respirar. El profesional detalló que, ante la aparición de estos síntomas, resulta imprescindible interrumpir la actividad para impedir complicaciones mayores, ya que una disminución sostenida de la temperatura corporal puede afectar el funcionamiento de órganos vitales, y quienes padecen hipotermia no suelen ser conscientes de su estado porque las manifestaciones clínicas se desarrollan de manera gradual.

En lo relativo a la importancia del calzado, Jairo Casal, responsable de la Unidad de Podoactiva del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, señaló que el uso de zapatos cerrados o demasiado ajustados en época fría favorece la formación de rozaduras, callos y alteraciones en las uñas, elementos que resultan especialmente molestos al practicar deportes que impliquen cargas o movimientos prolongados, como correr. De acuerdo con Casal, estas afecciones pueden modificar la distribución de las presiones sobre la planta del pie y alterar el apoyo correcto, incrementando la incidencia de molestias y lesiones biomecánicas durante la marcha o la carrera.

Para prevenir estas complicaciones, el especialista recomendó optar por un calzado cuya horma se adapte adecuadamente al ancho del pie y realizar revisiones podológicas periódicas, con el fin de identificar precozmente cualquier alteración y tratarla antes de que se convierta en un problema de mayor envergadura. El grupo Vithas, según reportó en su comunicación, insiste en la importancia de la prevención, tanto a través del fortalecimiento muscular específico como del cuidado adecuado de la hidratación y la atención permanente a las señales del cuerpo, factores todos que contribuyen a una experiencia deportiva segura y con menor riesgo de lesión.