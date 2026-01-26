Estrella Galicia 0,0, patrocinador principal del Gran Premio de Brasil de Motociclismo

La marca cervecera Estrella Galicia 0,0 inicia en 2026 una nueva temporada en el Campeonato del Mundo de MotoGP como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario tras más de dos décadas de ausencia.

La compañía familiar gallega reforzará una vez más su "firme compromiso" con este deporte y con los valores que refleja al convertirse en patrocinador principal del próximo Gran Premio de Brasil, como ya lo es del Gran Premio de España, además de cerveza oficial del campeonato.

Brasil, única parada en Latinoamérica del Mundial, será una cita especial, ya que la competición regresa tras 22 años de ausencia. Como patrocinador principal, Estrella Galicia 0,0 figurará en los principales soportes de comunicación y promoción en el Autódromo Internacional Ayrton Senna durante el fin de semana de competición.

"Nuestra compañía está fuertemente vinculada a un mercado de sólida tradición y cultura cervecera como es el brasileño, en el que contamos con una histórica presencia gracias a la firme y tenaz apuesta de la empresa por el país a través de una filial propia", explicó Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia 0,0.

"Convertirnos en patrocinador principal del GP de Brasil supone un hito en nuestra larga trayectoria en MotoGP, una competición en la que no solo participamos como Cerveza Oficial, sino en la que nos hemos implicado al máximo en el desarrollo del talento. Brasil es un país clave en nuestra estrategia de expansión internacional y estamos felices de aportar valor y de participar de una manera tan activa en el regreso del Mundial después de 20 años, y especialmente con un piloto local como Diogo Moreira, fruto de nuestro programa de desarrollo de talento", agregó.

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, aseguró que "la llegada de Estrella Galicia 0,0 como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil es una fantástica noticia". "Es la cerveza oficial del Mundial y uno de nuestros patrocinadores más comprometidos, apoyando al talento y ofreciendo un espectáculo excepcional. Brasil ya ha agotado su aforo inicial y este patrocinio sin duda será un activo extraordinario en nuestro regreso al país por primera vez en más de dos décadas", dijo.

El Gran Premio de Brasil, además, será el escenario del estreno en su país en la categoría reina de Diogo Moreira, embajador de Estrella Galicia 0,0. El piloto brasileño debutará ante su gente en MotoGP tras proclamarse la pasada temporada campeón del mundo de Moto2.