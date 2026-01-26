Antes de regresar a la competición española, Guido Rodríguez acumuló una experiencia relevante en el fútbol inglés, sumando 32 partidos con la camiseta del West Ham durante una temporada y media, según detalló el medio que informó sobre el movimiento del jugador. El club Valencia ha confirmado oficialmente la llegada del centrocampista argentino, de 31 años, quien fortalecerá la zona medular bajo la dirección técnica de Carlos Corberán, tal como publicó la entidad valenciana.

La incorporación de Rodríguez representa un regreso a LaLiga EA Sports después de su etapa en el Real Betis, equipo con el que disputó un total de 172 encuentros y anotó nueve goles entre 2020 y 2024, reportó la fuente. El club “che” destacó los aportes previstos del futbolista, subrayando el equilibrio, la experiencia y la personalidad que aportará al centro del campo, con capacidad tanto en labores defensivas como ofensivas.

De acuerdo con el medio, Rodríguez inició su carrera profesional en Argentina jugando para River Plate y Defensa y Justicia, posteriormente emigró a México para integrar primero el Club Tijuana y luego el América. Estos pasos precedieron a su llegada a la liga española con el Real Betis, donde su desempeño le permitió consolidarse como una figura en la competencia local y continental.

La trayectoria internacional de Rodríguez incluye un papel significativo con la selección argentina. El mediocampista fue parte del plantel que se consagró campeón en el Mundial de Catar 2022. Además de este logro, integró la plantilla nacional que levantó la Copa América en 2021 y en 2024, de acuerdo con el reporte original.

La reciente transferencia marca un nuevo capítulo para el conjunto valencianista, que busca reforzar su plantilla tras los movimientos recientes en el mercado de pases. Según anunció el club, la llegada de Rodríguez responde a la necesidad de sumar liderazgo y consistencia en el mediocampo, además de aportar profundidad gracias a su experiencia en varios campeonatos internacionales y ligas de alto nivel.

Rodríguez cuenta con un perfil versátil, caracterizado por su capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos y asumir roles de relevancia en ambas fases del juego, ofensiva y defensiva, según subrayó la entidad “che” en el comunicado citado por el medio. Su experiencia previa en equipos como el Real Betis y el West Ham, sumada a los títulos ganados con la albiceleste, sitúan al argentino como una de las principales apuestas del club para la temporada entrante.

El club valencianista también remarcó el valor añadido que supone la llegada de Rodríguez en el contexto del proyecto deportivo que encabeza el entrenador Carlos Corberán. La confianza en su liderazgo y en la capacidad de asumir responsabilidades en partidos relevantes otorga al equipo una pieza clave dentro y fuera del campo.

Este movimiento se produce en un momento en el que el Valencia aspira a mejorar su posición en la clasificación de LaLiga y afrontar con garantías los objetivos trazados para la campaña. Los antecedentes del jugador, tanto en ligas sudamericanas, la competición mexicana, el fútbol español y el paso más reciente por la liga inglesa, constituyen un respaldo a la decisión del club, según refirió la fuente.

Durante su paso inicial por el fútbol sudamericano, Rodríguez acumuló una formación que le permitió adaptarse posteriormente a diferentes estilos de juego. La etapa siguiente, en el fútbol mexicano, reforzó su capacidad para desenvolverse bajo presiones diversas y ambientes competitivos, según detalló el mismo medio. Su adaptación a la liga española y su experiencia en la Premier League contribuyen ahora a conformar el perfil que Valencia incorpora a su plantilla.

Finalmente, el anuncio de la llegada de Guido Rodríguez fue recibido destacando su doble condición de líder en el terreno de juego y jugador de éxito en competencias internacionales, atributos valorados en la estrategia de reforzamiento del club para la temporada. La campaña venidera de LaLiga EA Sports contará así con uno de los futbolistas argentinos de mayor recorrido en el actual contexto de traspasos europeos, de acuerdo con lo recogido por el medio encargado de dar cuenta del traspaso.