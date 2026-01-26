El FMI recomienda a Nicaragua mejorar el clima empresarial y la gobernanza económica para seguir creciendo

Publicar estados financieros consolidados e informes de auditoría, junto con fortalecer la cooperación con actores privados y organizaciones sin fines de lucro en áreas clave como la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, forman parte de las recomendaciones expuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última evaluación sobre Nicaragua. El organismo advirtió que la falta de avances en estos y otros ámbitos vinculados a la transparencia y la rendición de cuentas podría plantear riesgos concretos para el desarrollo económico y social del país en los próximos años. Según informó la agencia Europa Press, los técnicos del FMI presentaron estos lineamientos tras concluir la revisión del Artículo IV, instando a Nicaragua a priorizar reformas para mantener su ritmo de crecimiento económico y enfrentar con mayores garantías los desafíos de un entorno internacional incierto.

De acuerdo con Europa Press, el FMI subrayó la importancia de mejorar el clima empresarial y las condiciones de gobernanza económica en Nicaragua para sostener el crecimiento a mediano plazo. El informe del organismo internacional destacó la necesidad de impulsar la competitividad y alentar la inversión privada mediante la reducción de los costos asociados a hacer negocios. Para ello, el FMI consideró vital crear condiciones favorables que faciliten la actividad empresarial entre los diversos agentes económicos y, al mismo tiempo, consolidar la integridad fiscal, lo que supone establecer reglas claras y estables que generen confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Entre sus recomendaciones específicas, el personal técnico del FMI señaló que el incremento de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales resulta crucial, especialmente en lo relativo a los derechos de propiedad privada. El documento del organismo incluyó la sugerencia de garantizar la existencia de mecanismos jurídicos que ofrezcan soluciones adecuadas, eficaces y justas, aspecto considerado esencial para proteger la inversión y estimular el emprendimiento. Según consignó Europa Press, el FMI planteó que la publicación automática de las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios públicos puede contribuir de manera significativa al fortalecimiento del marco de lucha contra la corrupción.

En lo concerniente a la gobernanza económica, el FMI recomendó a Nicaragua avanzar hacia la publicación regular de estados financieros consolidados y la divulgación de auditorías independientes, lo que permitiría a los distintos actores económicos evaluar la gestión fiscal y la asignación de recursos públicos. Asimismo, subrayó la necesidad de intensificar la cooperación con sectores privados y con organizaciones no gubernamentales, con el fin de identificar y mitigar riesgos crecientes relacionados con delitos financieros. Esto incluye un trabajo coordinado para identificar posibles amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que pueden afectar tanto la estabilidad interna como la percepción internacional sobre el país, según detalló Europa Press.

El análisis del FMI también incorporó un llamado a fortalecer el marco institucional y operativo contra la corrupción, no sólo desde la transparencia patrimonial, sino promoviendo la existencia de normas y procedimientos claros para la contratación pública y el manejo de fondos estatales. Tal como publicó Europa Press, el informe abogó por “seguir fortaleciendo el marco de lucha contra la corrupción” a través de medidas como la autorización para publicar automáticamente las declaraciones de bienes y patrimonios de los funcionarios públicos en altos cargos.

En lo referente al mercado laboral nicaragüense, los técnicos del FMI recomendaron impulsar el capital físico y humano, objetivos que pueden alcanzarse mediante políticas activas de empleo, inversión en redes de seguridad social y obras públicas en sectores estratégicos como el transporte y la salud. El informe sostuvo que el fortalecimiento de estas áreas podría traducirse en una mayor contribución de la mano de obra al crecimiento económico de mediano plazo. Según detalló Europa Press, el personal del FMI expresó que “el fortalecimiento de las redes de seguridad social y la ampliación de las políticas activas del mercado laboral posibilitarían una mayor contribución de la mano de obra al crecimiento a mediano plazo, junto con las inversiones públicas previstas en los sectores del transporte y la salud”.

En cuanto a las perspectivas económicas recientes, Nicaragua experimentó un incremento del 3,8% en el producto interno bruto (PIB) durante 2025, resultado atribuido en parte al aumento en las exportaciones y en las remesas enviadas desde el exterior. Sin embargo, el FMI pronosticó, según informó Europa Press, que el crecimiento disminuirá al 3,4% para el cierre de 2026. Esta proyección obedece al previsible descenso de las remesas, ocasionado por el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos. La dependencia de estos ingresos provenientes del exterior representa un factor de vulnerabilidad para el país, que deberá adaptarse a la reducción potencial de estos flujos.

El informe indicó además que, en el mediano plazo, el crecimiento del PIB nicaragüense podría estabilizarse alrededor del 3,5%, siempre que la inversión pública se mantenga dinámica y que la fuerza laboral siga expandiéndose. Europa Press reportó que esta previsión parte del supuesto de que las inversiones estatales, especialmente en infraestructura y servicios sociales, y los esfuerzos en la diversificación de las exportaciones, lograrán sostener el dinamismo de la actividad económica incluso en un contexto internacional adverso.

En ese sentido, el FMI recomendó a Nicaragua seguir ampliando su base productiva, impulsando la diversificación de exportaciones y fortaleciendo los eslabones entre sectores productivos. La entidad internacional enfatizó que políticas orientadas a la protección social y al desarrollo del capital humano pueden potenciar los efectos positivos de la inversión pública y facilitar una inserción más competitiva en los mercados internacionales, según puntualizó Europa Press.

Todas estas recomendaciones surgieron de la revisión periódica establecida por el Artículo IV del acuerdo del FMI con sus países miembro, que permite evaluar de manera integral la situación económica, financiera e institucional de la nación. El organismo enfatizó que la capacidad de Nicaragua para mantener un crecimiento sostenido y evitar riesgos futuros dependerá de la voluntad y eficacia para implementar reformas, fortalecer la transparencia y promover la cooperación multisectorial.