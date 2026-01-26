El Ejército de Sudán anuncia la toma de una localidad de importancia estratégica en Kordofán Sur

La ofensiva militar para romper el sitio sobre la ciudad de Dilling forma parte de la estrategia desplegada por las Fuerzas Armadas sudanesas en un contexto de persistentes enfrentamientos con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según reportó Sudan Tribune. Dentro de estas operaciones, este lunes el Ejército de Sudán comunicó la captura de Habila, una localidad situada en el estado de Kordofán Sur y considerada clave en el conflicto actual. De acuerdo con la información proporcionada por oficiales militares a través de plataformas sociales, la acción constituye un avance en la pugna que desde febrero de 2023 enfrenta a los dos principales bloques armados del país.

Sudan Tribune detalló que, hasta el momento, la RSF no se ha pronunciado acerca de la pérdida de Habila ni se dispone de información oficial sobre bajas entre los contendientes. La importancia estratégica de la localidad reside en su ubicación, ya que sirve como vía de enlace entre los estados de Kordofán Sur y Kordofán Norte, facilitando movimientos logísticos y control territorial en una región señalada por el medio como foco de combates desde finales de diciembre.

Tal como publicó Sudan Tribune, la toma de Habila responde a la necesidad mencionada por el Ejército sudanés de romper el asedio impuesto sobre Dilling. El cerco mantenido por fuerzas rivales ha restringido el acceso y la movilidad en esa ciudad, acentuando aún más la crisis humanitaria que atraviesa la región.

Durante el fin de semana previo al anuncio del Ejército, las Fuerzas de Apoyo Rápido difundieron mediante un comunicado la destrucción de un dron de fabricación turca que, afirmaron, pretendía atacar a civiles en el estado de Kordofán Sur. Estas declaraciones han sido repetidamente desmentidas por las Fuerzas Armadas gubernamentales, que insisten en que las operaciones aéreas únicamente persiguen objetivos de carácter militar y no afectan a la población civil, según consignó Sudan Tribune.

La guerra civil en Sudán fue desencadenada por desacuerdos sobre el proceso de integración del grupo paramilitar RSF dentro de la estructura formal del Ejército nacional, un asunto central en el deterioro de la transición democrática iniciada tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019. El proceso de transición política ya había sufrido importantes retrocesos, incluyendo el golpe militar de 2021 que desplazó al entonces primer ministro Abdalá Hamdok, de acuerdo con la información recogida por Sudan Tribune.

El actual conflicto armado, marcado por el involucramiento de actores internacionales que respaldan a diferentes bandos, ha intensificado las consecuencias para la población. El medio indicó que Sudán enfrenta una de las crisis humanitarias más severas del mundo, con millones de personas obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio dentro y fuera del país. La propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras esenciales han impedido a organizaciones humanitarias y sanitarias atender adecuadamente a cientos de miles de personas afectadas, a lo que se suman las constantes advertencias de la comunidad internacional sobre la magnitud de la emergencia.

Según consignó Sudan Tribune, la situación de inseguridad y los reiterados enfrentamientos han provocado la destrucción de escuelas, hospitales y centros de abastecimiento, lo que dificulta el acceso a servicios básicos y agrava la vulnerabilidad de la población civil, especialmente en las regiones más disputadas como Kordofán Sur y Kordofán Norte. Las denuncias sobre presuntos ataques intencionados contra objetivos civiles agravan el clima de temor y complejidad en la zona.

Sudan Tribune también resaltó que tanto las Fuerzas Armadas como la RSF continúan empleando estrategias de comunicación pública, como el uso de redes sociales y comunicados, para influir en la percepción interna y externa sobre los objetivos y consecuencias de sus respectivas operaciones. En este contexto, los anuncios sobre avances militares o intercambios de acusaciones en materia de derechos humanos y ataques a civiles se han convertido en parte del discurso habitual en el desarrollo de la guerra civil sudanesa.

El conflicto actual, según la cobertura de Sudan Tribune, da continuidad a años de desestabilización política y militar que han impedido la consolidación de un proceso de paz efectivo que permita tanto la participación política plural como la reconstrucción de las estructuras estatales. La persistencia de choques armados, el desplazamiento masivo y las dificultades para la llegada de ayuda humanitaria figuran en el centro de la preocupación de organismos internacionales, que insisten en la necesidad de un alto al fuego y la protección de los derechos de la población civil en las zonas afectadas.