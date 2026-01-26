Deportistas paralímpicos y olímpicos protagonizan la campaña publicitaria 'Tu mejor versión' de Sanitas

La pieza audiovisual de la campaña 'Tu mejor versión' cuenta con la participación y locución de Teresa Perales, la nadadora aragonesa que ostenta el mayor número de medallas para una deportista española en Juegos Paralímpicos, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE). Esta acción, impulsada por Sanitas, reúne tanto a figuras del deporte paralímpico como olímpico y se encuentra ya disponible en YouTube, detalló el CPE en el comunicado difundido este lunes.

De acuerdo con la nota del Comité Paralímpico Español, el elenco protagonista está conformado por atletas con y sin discapacidad, entre los que figuran nombres destacados como Martín de la Puente, jugador de tenis en silla de ruedas; Ignacio 'Pincho' Ortega, representante del baloncesto paralímpico; y Sara Andrés, atleta conocida por sus logros en el atletismo adaptado. Junto a ellos participan deportistas de reconocida trayectoria en competiciones convencionales, incluida Carolina Marín, especialista en bádminton; Sergio Llull, jugador de baloncesto; Ona Carbonell, referente en natación sincronizada; Paula Badosa, tenista; Saúl Craviotto, palista olímpico; y Clara Fernández, entre otros.

La iniciativa busca trasladar al público los valores de perseverancia, superación y compromiso con el autocuidado, empleando el ejemplo de deportistas referentes en sus disciplinas. Tal como consignó el CPE, la campaña se desarrolla bajo la dirección de Félix Bollaín junto a la agencia creativa Candy Store.

El medio digital del Comité Paralímpico explicó que la estrategia de difusión de esta campaña contempla su aparición en televisión lineal, plataformas digitales, redes sociales y espacios propios de la compañía sanitaria durante varias semanas. El objetivo, según publicó el CPE, es inspirar a la audiencia sobre la importancia de mantener hábitos saludables y el impacto positivo que genera el acompañamiento profesional en la salud.

El video principal, accesible ya para el público en YouTube, pone énfasis en la diversidad de perfiles elegidos, mostrando cómo el trabajo constante y el esfuerzo son cualidades transversales en el deporte de alto rendimiento tanto en atletas con discapacidad como sin ella. La locución a cargo de Perales y su aparición en el cierre refuerzan el mensaje de la campaña, que propone alcanzar la 'mejor versión' personal a través del cuidado integral de la salud.

El Comité Paralímpico Español remarcó en su comunicado que la campaña se alinea con los valores y misiones tanto de Sanitas como del propio movimiento paralímpico, que destaca la inclusión y la promoción de modelos de vida saludables. Añadió que la selección de los embajadores responde a su relevancia y capacidad motivacional dentro del contexto deportivo, además de su reconocimiento público.

Según detalló la nota del CPE, la producción involucra una colaboración estrecha entre figuras consolidadas del deporte nacional y los creativos de la agencia Candy Store, quienes diseñaron una narrativa destinada a conectar con una audiencia amplía a través de múltiples canales de comunicación. La implicación de atletas tan diversos busca ampliar el alcance del mensaje y promover el respeto hacia la diferencia.

En la presentación de la campaña, Sanitas subrayó la relación directa entre la promoción de la vida activa y el bienestar físico y emocional, resaltando el papel de las figuras deportivas en la transmisión de consejos y actitudes positivas respecto al autocuidado. Según explicó el CPE, los organizadores prevén que la campaña logre sensibilizar ampliamente sobre los beneficios de adoptar conductas responsables para la salud, utilizando para ello la imagen pública y el testimonio de sus protagonistas.

La campaña 'Tu mejor versión', tal como reportó el CPE, representa un esfuerzo coordinado para visibilizar la importancia de los hábitos saludables y la integración, exaltando la contribución de los atletas de élite españoles al desarrollo de una sociedad más concienciada sobre el bienestar integral.