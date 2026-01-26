(Crónica) El Ceuta se acerca al 'Playoff' con una remontada ante la Cultural Leonesa

La expulsión de Lucas Ribeiro en el minuto 76 y el tercer gol de Yann Bodiger en el tiempo de descuento determinaron la victoria de la AD Ceuta sobre la Cultural y Deportiva Leonesa, resultado que acerca al conjunto caballa a la zona de 'Playoff' en LaLiga Hypermotion. Según informó Europa Press, el equipo dirigido por Cuco Ziganda consiguió revertir un marcador adverso y cortar una racha negativa, colocándose apenas a un punto de los puestos de ascenso después de la vigésima tercera jornada.

Europa Press detalló que el encuentro disputado el lunes permitió al Ceuta dejar atrás dos derrotas consecutivas. El cuadro ceutí se situó en la décima posición con 35 puntos, mientras que la sexta plaza, ocupada por el Almería, quedó a solo una unidad de distancia. Por el contrario, la Cultural Leonesa permaneció con 25 puntos, un margen mínimo respecto a los puestos de descenso, después de una serie prolongada sin victorias en competición liguera desde el 7 de diciembre.

El partido comenzó con dominio parcial de la visita, que logró abrir el marcador superada la media hora de juego gracias a Rafa Tresaco. Este tanto dio ventaja provisional a los de León e incrementó la presión sobre los locales, necesitados de un resultado positivo. Sin embargo, la capacidad de reacción del Ceuta se mostró antes del descanso, cuando Marcos Fernández y José Campaña anotaron para revertir la situación y dejar el marcador 2-1 a favor del equipo anfitrión, según consignó Europa Press.

La segunda mitad se mantuvo igualada hasta que, a falta de catorce minutos para el final, la Cultural Leonesa perdió a Lucas Ribeiro por expulsión directa, dejando al equipo en inferioridad numérica. La desventaja numérica condicionó las opciones de empate para los visitantes. En los instantes finales, el Ceuta aprovechó los espacios y Yann Bodiger sentenció el resultado con el tercer gol, lo que confirmó la remontada y aseguró los tres puntos, según publicó Europa Press.

Europa Press detalló la situación clasificatoria tras esta jornada. El Ceuta apuntaló su posición en la mitad alta de la tabla, recortando distancias respecto a los equipos que ocupan la zona alta de LaLiga Hypermotion en la pelea por el ascenso, mientras que la Cultural Leonesa quedó en una situación más comprometida, con solo una unidad por encima de los puestos que marcan el descenso.

La jornada vigésima tercera incluyó resultados destacados como la victoria del Málaga sobre el Burgos por 3-0 y el triunfo del Albacete en casa del Valladolid por 1-0. Asimismo, el Leganés se impuso al Real Sociedad B con un resultado de 2-0, y el Córdoba superó al Las Palmas por 2-1. El Sporting consiguió un 3-0 frente al Mirandés, mientras el Granada sacó una victoria de visitante contra el Cádiz por 2-1. Europa Press también reportó empates entre Andorra y Huesca (1-1), y entre Real Zaragoza y Castellón (0-0). El Eibar sumó una victoria mínima frente al Almería (1-0) y el Real Racing Club doblegó al Deportivo fuera de casa por 1-0.

La clasificación experimentó varios movimientos relevantes después de esta fecha, con el Ceuta como uno de los equipos que más acortó distancia respecto a la pelea por el ascenso, impulsado por el resultado conseguido tras remontar a la Cultural Leonesa. El conjunto leonés, por su parte, afronta una situación delicada, sin lograr sumar de tres puntos en Liga desde principios de diciembre, lo que tensiona su objetivo de evitar el descenso según recalcó Europa Press.