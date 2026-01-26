Las declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, reflejan el enfoque de Pekín en la cooperación internacional y la intención de evitar tensiones con terceros países como Estados Unidos. Según detalló el diario estatal 'Global Times', Guo Jiakun afirmó que los acuerdos comerciales entre China y Canadá tienen el objetivo de beneficiar a ambas naciones y aportar tanto a la paz como al desarrollo mundial, sin buscar confrontación ni afectar a Estados externos. Estas declaraciones surgieron poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con adoptar aranceles del 100% sobre Canadá si avanza con sus negociaciones comerciales con China.

De acuerdo con el medio Global Times, el Ministerio de Exteriores de China destacó que las conversaciones con Ottawa se fundamentan en intereses mutuos y que la cooperación prevalece sobre cualquier iniciativa de confrontación. El portavoz reiteró que "estos acuerdos no están dirigidos a terceros. Sirven a los intereses comunes de ambos pueblos y contribuyen a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo". Así, Beijing remarcó que sus relaciones comerciales y diplomáticas buscan esquemas de beneficio recíproco, desestimando la posibilidad de que sus pactos con Canadá puedan afectar negativamente a otros países, en alusión directa a las advertencias de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió su amenaza el pasado sábado en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con sus vecinos. Trump condicionó el desarrollo de las relaciones comerciales entre Canadá y China al advertir sobre la implementación de aranceles del 100% en caso de que prosperen estos acuerdos. Esta postura representa un nuevo episodio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Canadá, marcando un distanciamiento respecto a los enfoques de política comercial de los tres países.

En este contexto, la relación bilateral entre Canadá y China ha ganado relevancia en los últimos días. Según lo publicado por medios chinos y globales, el canadiense Carney sostuvo un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, durante una visita oficial a China realizada la semana pasada. Tras la reunión, Carney expresó que las relaciones entre Ottawa y Beijing resultan "más predecibles" que las que Canadá mantiene con Estados Unidos tras el retorno de Trump a la Casa Blanca. Esta percepción añade un matiz a la dinámica diplomática actual, en la que Canadá parece buscar nuevas alianzas y estabilidad frente a la incertidumbre generada por la política comercial estadounidense.

La respuesta oficial de China refuerza la narrativa de que sus iniciativas buscan construir un marco de cooperación multilateral. El portavoz Guo Jiakun insistió en que Pekín promueve acuerdos en los que todas las partes involucradas obtienen ventajas, y defendió una política de entendimiento y diálogo frente a la vía de la confrontación o el aislamiento. Según recopiló el 'Global Times', estas directrices forman parte de la estrategia china para posicionarse como un actor responsable en el comercio internacional.

Ante la escalada verbal de Estados Unidos, el gobierno de China reiteró que sus tratativas con Canadá no tienen por objetivo desestabilizar a otras economías ni desatar conflictos con terceros. Según lo publicado por los medios citados, la administración china insiste en una agenda comercial que ofrece apertura y oportunidades recíprocas, en contraste con las amenazas de proteccionismo desde Washington.

La visita de altos funcionarios canadienses a China se interpretó en medios internacionales como un signo del interés por mantener y ampliar relaciones fuera del área de influencia estadounidense. Lo anterior cobró mayor relevancia tras las declaraciones de Carney, quien enfatizó la mayor predictibilidad en las relaciones con el gigante asiático al momento de comparar con la renovada presidencia de Trump. Esto sugiere un posible reacomodo de alianzas ante los recientes movimientos diplomáticos en Norteamérica y Asia.

De acuerdo con Global Times y demás fuentes oficiales, la política exterior de China busca fortalecer sus lazos comerciales sin erigir obstáculos frente a otras naciones, subrayando que cualquier medida de presión o incremento de aranceles contraviene la lógica de cooperación global defendida por Pekín. Al mismo tiempo, la estrategia de Ottawa de diversificar sus socios comerciales, especialmente hacia Asia, avanza en un escenario internacional marcado por la incertidumbre creada por las políticas estadounidenses desde la Casa Blanca.

Las recientes declaraciones y reuniones entre representantes de China y Canadá se inscriben en una secuencia de movimientos diplomáticos que evidencian la transformación del panorama comercial global. La posición firme de Pekín sobre las ventajas mutuas, el mantenimiento de la paz y la estabilidad, y la ausencia de intenciones hostiles hacia terceros países, forman parte de una disputa más amplia entre enfoques aperturistas y respuestas proteccionistas como las esbozadas por el presidente Trump en días pasados.

La disputa entre Estados Unidos, Canadá y China ilustra tanto las complejidades de la diplomacia económica actual como la importancia de la negociación y la cooperación frente a estrategias de presión unilateral. Las autoridades chinas insisten, según consignó el Global Times, en que cualquier avance comercial entre China y Canadá no debe interpretarse como una amenaza a la estabilidad económica internacional, sino como una contribución a la prosperidad conjunta y a unas relaciones más estables y previsibles en el ámbito global.