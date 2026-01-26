Carmen Chaparro y Bernabé Domínguez, convertidos en marido y mujer unas horas antes de pasar por quirófano

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Carme Chaparro relató cómo, mientras firmaba su unión oficial con Bernabé Domínguez, una maleta esperaba en casa, preparada para un ingreso hospitalario de varias semanas. La periodista y el padre de sus hijas sellaron su relación de más de 25 años apenas un día antes de que Carme enfrentara una operación compleja y arriesgada. Tal como informó el medio, la periodista optó por hacer pública la noticia tras meses de permanecer apartada del ojo público y enfocada en su círculo íntimo y en su proceso de recuperación.

De acuerdo con la información difundida, la ceremonia tuvo carácter íntimo y se realizó en la víspera de una intervención quirúrgica clave para la salud de Chaparro, quien durante el último tiempo transitó momentos de inestabilidad física y emocional. La propia Chaparro describió la coincidencia entre ambos eventos como un ejemplo de cómo la vida entrelaza la felicidad con el temor. En sus palabras, reproducidas por el medio: “A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto”.

La pareja, que inició su vínculo en 1997 cuando ambos trabajaban en la cobertura del funeral de Diana de Gales —Chaparro como periodista y Domínguez como operador de cámara—, formalizó su unión después de un cuarto de siglo juntos y con dos hijas en común. Según consignó el medio, Chaparro señaló: “25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima con el precipicio del quirófano. Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital”.

El proceso quirúrgico al que se sometió implicó, como relató Chaparro, dos estancias prolongadas y complejas en la Unidad de Reanimación. En una publicación posterior, agradeció el trabajo y la dedicación del personal sanitario: “dos estancias largas y complicadas en la rea*, pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma”. Este mensaje fue difundido poco después de la operación, donde confirmó que permanecía alejada de las pantallas por indicación médica y sufría fuertes dolores tras la intervención.

Durante su exposición, Chaparro también subrayó el apoyo recibido por parte de Bernabé Domínguez en todo el proceso de su enfermedad y su recuperación. Tal como recogió el medio, agradeció públicamente a su esposo con las siguientes palabras: “Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día previo al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté”.

En cuanto a su situación actual y al proceso de recuperación, Chaparro manifestó que continúa experimentando dolores considerables, motivo por el que recibió instrucción médica de limitar el uso de dispositivos electrónicos. Expresó a sus seguidores que en algún momento relatará este episodio con más profundidad: “Estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más, un día menos”, compartió Carme Chaparro en sus redes, de acuerdo con lo publicado por el medio.

El medio detalló que Chaparro había decidido enfocar sus energías en su vida familiar y en sobrellevar las complicaciones recientes de salud. Su regreso al ámbito público mediante este anuncio no solo significó una actualización sobre su estado personal, sino una muestra de la relevancia de sus vínculos afectivos en circunstancias extremas, especialmente al formalizar su relación justo en la antesala de una intervención de alto riesgo.