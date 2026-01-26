Antonio Tejado, indiferente al dolor de María del Monte por la pérdida de una compañera en el accidente de Adamuz

El abogado de Antonio Tejado ha presentado recientemente un escrito ante el juez en el que solicita su libre absolución, argumentando que durante la investigación y el arresto de su cliente se habrían vulnerado derechos fundamentales. En ese documento, la defensa de Tejado insiste en que no existen pruebas suficientes que lo incriminen en el asalto a la vivienda de su tía, la cantante María del Monte, ocurrido meses atrás. Según informó el medio, el proceso judicial sigue avanzando mientras Tejado cumple con la obligación de acudir al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla cada dos semanas, una medida establecida tras su puesta en libertad provisional en mayo de 2024.

De acuerdo con la información publicada, Antonio Tejado enfrenta la posibilidad de una condena de hasta treinta años de prisión en el juicio pendiente, señalado como supuesto autor intelectual y pieza clave al proporcionar información a la banda que, presuntamente liderada por Areny Garybian, conocido como 'el ruso', habría ejecutado el robo en casa de María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal. La instrucción judicial indica que el golpe sólo habría sido viable con la colaboración de alguien cercano a la familia, atribuyéndose a Tejado la entrega de datos decisivos a los presuntos delincuentes.

A lo largo de las comparecencias obligatorias en sede judicial, Tejado ha optado por mantener un perfil bajo y evitar cualquier declaración pública. Según consignó el medio, este comportamiento se evidenció nuevamente en su última asistencia al juzgado, en la que abandonó las instalaciones cabizbajo y sin responder a las preguntas de las numerosas cámaras presentes, reflejando la estrategia de silencio que ha adoptado desde el inicio del proceso.

El entorno familiar se ha visto sacudido recientemente por otra situación dolorosa. María del Monte atraviesa un momento difícil tras el accidente ferroviario en Adamuz, en el que falleció Cristina, concursante del programa televisivo 'Yo soy del Sur' que ella presentaba en Canal Sur. Según detalló el medio, la cantante, aunque iba a viajar en ese convoy, finalmente tomó el tren anterior; la desgracia le ha causado profunda consternación. Pese a la cercanía del lazo familiar, Antonio Tejado no se ha pronunciado sobre el trágico episodio ni ha mostrado gestos de apoyo, lo que ha sido percibido como una actitud impasible frente al dolor de su tía.

La defensa de Tejado sostiene que la relación entre el investigado y María del Monte ha sido diferente de lo que se ha planteado públicamente, incluyendo en su estrategia la citación de testigos claves como Samara Terrón, pareja de Tejado, así como de sus hermanos Chema y Juan Carlos Tejado. La comparecencia de estos testigos pretende aportar información relevante sobre el vínculo entre el acusado y la artista, elemento que la defensa considera fundamental para desmontar la versión acusatoria.

El medio reportó que desde la detención por su supuesta implicación en el robo, Tejado no ha retomado contacto con María del Monte. Tampoco ha realizado declaraciones acerca de sus líneas de defensa ante la prensa ni sobre la reciente tragedia que involucra a una persona cercana a la artista. El rumbo del caso permanece a la espera de que el juez fije la fecha del juicio, en el que se decidirá la responsabilidad penal de Tejado y la validez de la narrativa presentada por su defensa ante los cargos de robo y colaboración con banda criminal.