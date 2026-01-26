AN rechaza investigar a Cospedal en el 'caso Villarejo' y critica al PSOE por su "intencionalidad de desligitimar"

La decisión de archivar definitivamente las acusaciones contra la exministra y ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se sustenta en la valoración judicial de que las conversaciones grabadas entre Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo no aportan pruebas suficientes para reabrir una investigación ya sobreseída. Según publicó Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña rechazó de manera tajante las recientes peticiones del PSOE para volver a indagar sobre la implicación de Cospedal en el conocido como 'caso Villarejo'.

El auto judicial, difundido por Europa Press, recoge también la negativa a investigar al exmarido de la exdirigente popular, Ignacio López del Hierro, y al propio Partido Popular como persona jurídica. El juez Piña fue especialmente crítico con las acusaciones vertidas por el principal partido de la oposición, cuestionando abiertamente la "intencionalidad" de tratar de deslegitimar su actuación y la del Ministerio Fiscal durante la tramitación del procedimiento. Según detalla el auto, las expresiones del PSOE acerca de que el magistrado "ignoró pruebas" para favorecer el archivo de la causa contra Cospedal afectan tanto a su honor como a la confianza ciudadana en el sistema judicial, pues esas afirmaciones han sido divulgadas en medios de comunicación.

El magistrado aborda en su resolución el fundamento de la solicitud socialista, que lo acusaba de omitir "deliberadamente pruebas de cargo" con el objetivo de que el procedimiento prescribiese. El PSOE demandó el reinicio de las pesquisas y el examen de unos audios en los que Cospedal comentaba la existencia de la "libretita" del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El medio Europa Press remarcó que el juez consideró "contrario a la verdad" el escrito presentado por el PSOE, cuestionando su adecuación a la buena fe procesal y calificando su contenido de erróneo y perjudicial para su integridad y la de la Fiscalía, que también se había opuesto a la petición socialista.

El auto detalla que, a juicio del magistrado, las imputaciones contra la Audiencia Nacional y el Ministerio Público por parte del PSOE, que los acusaban de "ocultar pruebas incriminatorias", quedaron desmentidas en el propio desarrollo del sumario. Según reportó Europa Press, Piña subrayó que los archivos de audio reclamados fueron incorporados en octubre de 2023 a la pieza separada número 34 del procedimiento, correspondiente al caso Villarejo. Actualmente, esas grabaciones recogen intercambios en los que Villarejo expone a Cospedal dificultades relacionadas con una investigación sobre sus cuentas bancarias por parte de SEPLA, y la exministra señala su intención de contactar con el entonces ministro de Economía, Luis De Guindos, y con la Fiscalía General del Estado.

No obstante, el juez señala que no existe indicio alguno de que las gestiones a las que aludía Cospedal llegaran finalmente a concretarse. Según su análisis, la afirmación de la exdirigente popular, expresando "me voy a ocupar de eso", no constituye prueba suficiente de alguna acción destinada a influir en el desarrollo del procedimiento, lo que resultaría necesario para catalogar los hechos como tráfico de influencias. El conjunto de las tres conversaciones analizadas entre Villarejo y Cospedal, recalca el auto, no contiene elementos incriminatorios que justifiquen la reapertura de una causa archivada, tal como remarcó en resoluciones anteriores la propia Sala.

El magistrado añade en su escrito, recogido por Europa Press, que la preocupación mostrada en esas conversaciones se centraba en impedir la publicación mediática de la "libretita", sin que pueda deducirse una encomienda específica de Cospedal a Villarejo para ejecutar actividades ilícitas ni exista fundamento para reabrir la investigación judicial en su contra.

La petición del PSOE, presentada inicialmente en diciembre del año pasado y reiterada en abril, argumenta que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional había solicitado autorización judicial durante 2023 para analizar estos archivos, pero que el juzgado nunca avaló tal examen. De acuerdo a lo que publicó Europa Press, el PSOE sostuvo en sus escritos que se produjo una omisión deliberada y sin justificación de la valoración de todas las pruebas que la policía había presentado respecto a la posible implicación de Cospedal en las tramas investigadas. Añadieron que esos audios se añadieron a la pieza separada número 34 de la macrocausa 'Tándem', y no a la número 7, denominada 'Kitchen', dedicada a una de las ramas del caso Villarejo.

El partido socialista defendió, según Europa Press, que la separación y ubicación de los archivos de audio en la pieza 34 respondía a la intención de resguardar información relevante y evitar su exposición pública, tachando esta decisión de "artimaña procesal". Denunciaron además haber sido privados de un informe que, según los socialistas, la Policía Judicial no elaboró por iniciativa propia, sino por mandato de la autoridad judicial.

El juez Piña, en respuesta a estas acusaciones, reiteró que todas las pruebas solicitadas por el PSOE fueron debidamente incorporadas al proceso legal cuando así se permitió, y que no existía base suficiente para deducir la actuación irregular ni suya ni de la Fiscalía. Subrayó también que a lo largo del procedimiento, las pruebas presentadas y valoradas por las partes no aportaron novedades sustanciales que justificaran una reversión del sobreseimiento respecto a la exministra, su exmarido o el Partido Popular como persona jurídica.

Europa Press informó que este fallo responde a una de las múltiples derivadas del denominado 'caso Villarejo', en el que diversos agentes, políticos y empresarios fueron investigados por sus vínculos con el excomisario y su actividad como agente encubierto y, posteriormente, como detective privado tras su jubilación. El auto del magistrado Piña constituye un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión y valoración de pruebas en los procedimientos judiciales derivados del macrocaso, así como sobre los límites al papel de los partidos en calidad de acusadores particulares.

A lo largo del escrito judicial, y según registró Europa Press, el juez mantiene que la manifestación del PSOE, al acusar tanto al instructor como al Ministerio Público de encubrir o ignorar pruebas, carece de respaldo en las actuaciones documentadas y no puede sostenerse en el proceso, además de transmitir una imagen distorsionada a la opinión pública sobre la imparcialidad y el funcionamiento de la justicia. La resolución deniega que existan fundamentos suficientes para reabrir diligencias, y confirma el mantenimiento del archivo respecto a Cospedal, a López del Hierro y al Partido Popular.