Alcaraz asegura que este año cambiaría tres títulos por ganar el Abierto de Australia

Melbourne (Australia), 26 ene (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz aseguró hoy que cambiaría tres títulos de Gran Slam por hacerse con el Abierto de Australia, un torneo que completaría su palmarés y donde ya ha logrado colocarse en cuartos de final.

"No lo tengo pensado, pero probablemente este año podría cambiar uno por tres. Por este en concreto, lo haría", afirmó el tenista español ante los medios, en referencia al Grand Slam australiano.

El murciano también analizó su rendimiento en temporadas anteriores donde se quedó en cuartos en las ediciones de 2024 y 2025 y admitió que le faltó confianza en partidos clave ante rivales de primer nivel.

"Los años anteriores venía de una manera increíble, jugando un muy buen tenis, pero el año pasado encontrarte con un Djokovic nunca es sencillo, o con Zverev, que estaba jugando muy bien. En ese partido salí dudoso y contra gente de ese calibre no puedo dudar ni un segundo", explicó.

De cara a la presente campaña, Alcaraz destacó sus buenas sensaciones y la tranquilidad con la que afronta la competición. "Me estoy encontrando muy cómodo, cada día yendo a mejor, y eso me da mucha tranquilidad porque sé que, aunque gane o pierda, voy a mostrar un buen tenis", concluyó.

Alcaraz se impuso el domingo al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5 y pasó a cuartos de final del Abierto de Australia, donde se enfrentará el martes al australiano Alex de Miñaur, número seis del mundo.