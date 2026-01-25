Yurena habla del caso Julio Iglesias con prudencia y pide justicia

La denuncia contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas del hogar por presunta agresión sexual y su posterior archivo por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha provocado un tsunami informativo y muchos son los rostros conocidos que han hablado públicamente sobre ello.

La última en hacerlo ha sido Yurena en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026. Allí aseguraba que "me impactó mucho" cuando se enteró de la denuncia al artista porque "nunca en la vida había escuchado hablar cosas similares sobre Julio Iglesias, él ha estado con diferentes mujeres, entiendo que siempre ha tenido a su servicio a mucha gente y de tantos años de carrera que él lleva jamás había escuchado nada parecido".

Una noticia que calificaba de "impactante y dolorosa", que "me dejó en shock", pero de la que "no puedo tomar partido por nadie" porque "no conozco lo que hay detrás", pero sí pedía que "se haga justicia y que se le dé la razón a quien la tenga".

Eso sí, considera las que "son acusaciones muy fuertes" y por eso desea que "se haga justicia y que se le dé la razón a quien la tenga" independientemente de que sea Julio Iglesias el protagonista: "Tanto con este gran artista como con cualquier persona del mundo, porque son cosas muy serias y muy delicadas".