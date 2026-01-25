Agencias

Una comisión del Congreso llama a declarar a los jefes de las agencias migratorias

Una comisión del Congreso de Estados Unidos ha llamado a declarar a los jefes de las agencias migratorias del país para que respondan por la enormemente cuestionada actuación de los agentes federales del servicio antiinmigración (ICE) durante sus operaciones en varias ciudades del país.

Se da la circunstancia de que la citación ha sido anunciada por un republicano: el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional, Andrew R. Garbarino, menos de 24 horas después de la muerte en Minneapolis del enfermero Alex Pretti, acribillado por disparos de agentes federales del ICE.

El congresista ha solicitado la comparecencia precisamente del jefe del ICE, Todd Lyons; el comisario jefe de los servicios de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos, Rodney Scott, y el director de los Servicios de Ciudadanía y Migración, Joseph Edlow, ante el pleno de la comisión.

Garbarino ha ofrecido a los tres una serie de fechas desde el 10 de febrero al 18 de marzo para que elijan la que mejor les convenga.

"La audiencia brindará la oportunidad de supervisar a cada agencia y garantizar que cumplan con su deber de proteger la patria", explica Garbarino, quien ha expresado su interés en que los responsables de estas agencias "utilicen eficazmente los recursos históricos que se les ha proporcionado" con ánimo de "reconciliación para fortalecer la seguridad pública".

