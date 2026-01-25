Suspendidos trabajos de búsqueda tras un deslizamiento de tierra en un camping por riesgo de nuevos deslaves

Las autoridades de Nueva Zelanda han suspendido este domingo las labores de búsqueda y rescate de las seis personas que continúan desaparecidas por un deslizamiento de tierra que afectó el pasado jueves un camping al pie del monte Maunganui, en la Isla Norte, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

La zona del incidente ha sido desalojada en torno a las 11.50 horas (hora local) de este domingo, después de que un conductor alertara de una posible inestabilidad en el área donde se produjo el deslizamiento, ha relatado el comandante del distrito de Bay of Plenty, Tim Anderson, en un comunicado recogido por el diario 'The New Zeland Herald'.

"La lluvia y el viento siguen complicando las labores de recuperación y se ha detectado una grieta sobre la zona del deslizamiento", ha explicado Anderson antes de aclarar que su objetivo es "reanudar el trabajo lo antes posible".

Este anuncio llega después de que la Policía neozelandesa encontrara este viernes restos humanos en la zona del deslizamiento de tierra ocurrido la víspera en el popular campamento de Mount Maunganui, donde seis personas siguen desaparecidas.

Entre las seis personas que continúan desaparecidas se encuentran dos adolescentes de 15 años, Sharon Maccanico y Max Furse-Kee, ambas de Auckland; otras dos personas de de 71 años, Jacqualine Suzanne Wheeler y Susan Doreen Knowles, de Rotorua y Ngongotaha respectivamente; Lisa Anne Maclennan, una mujer de 50 años originaria de Morrinsville; y Mans Loke Bernhardsson, joven sueco de 20 años.

Este suceso tuvo lugar después de que --a principios de esta misma semana-- una tormenta tropical azotara la parte superior de la Isla Norte del país, provocando la crecida de los ríos y creando inundaciones que aislaron algunas zonas aisladas de la región.

En este contexto, según TVNZ, dos personas perdieron la vida este jueves después de que su casa fuera alcanzada por un deslizamiento de tierra en Papamoa, cerca de Tauranga. Asimismo, otro hombre desapareció arrastrado por la crecida de un río cerca de la ciudad de Warkworth, al norte de Auckland, donde la Policía sigue buscándolo.