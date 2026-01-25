Agencias

Suspendidos trabajos de búsqueda tras un deslizamiento de tierra en un camping por riesgo de nuevos deslaves

Guardar

Las autoridades de Nueva Zelanda han suspendido este domingo las labores de búsqueda y rescate de las seis personas que continúan desaparecidas por un deslizamiento de tierra que afectó el pasado jueves un camping al pie del monte Maunganui, en la Isla Norte, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

La zona del incidente ha sido desalojada en torno a las 11.50 horas (hora local) de este domingo, después de que un conductor alertara de una posible inestabilidad en el área donde se produjo el deslizamiento, ha relatado el comandante del distrito de Bay of Plenty, Tim Anderson, en un comunicado recogido por el diario 'The New Zeland Herald'.

"La lluvia y el viento siguen complicando las labores de recuperación y se ha detectado una grieta sobre la zona del deslizamiento", ha explicado Anderson antes de aclarar que su objetivo es "reanudar el trabajo lo antes posible".

Este anuncio llega después de que la Policía neozelandesa encontrara este viernes restos humanos en la zona del deslizamiento de tierra ocurrido la víspera en el popular campamento de Mount Maunganui, donde seis personas siguen desaparecidas.

Entre las seis personas que continúan desaparecidas se encuentran dos adolescentes de 15 años, Sharon Maccanico y Max Furse-Kee, ambas de Auckland; otras dos personas de de 71 años, Jacqualine Suzanne Wheeler y Susan Doreen Knowles, de Rotorua y Ngongotaha respectivamente; Lisa Anne Maclennan, una mujer de 50 años originaria de Morrinsville; y Mans Loke Bernhardsson, joven sueco de 20 años.

Este suceso tuvo lugar después de que --a principios de esta misma semana-- una tormenta tropical azotara la parte superior de la Isla Norte del país, provocando la crecida de los ríos y creando inundaciones que aislaron algunas zonas aisladas de la región.

En este contexto, según TVNZ, dos personas perdieron la vida este jueves después de que su casa fuera alcanzada por un deslizamiento de tierra en Papamoa, cerca de Tauranga. Asimismo, otro hombre desapareció arrastrado por la crecida de un río cerca de la ciudad de Warkworth, al norte de Auckland, donde la Policía sigue buscándolo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

DE-CIX registra un récord en el tráfico de datos en 2025 con el intercambio de 79 exabytes

El intercambio mundial de datos alcanzó una cifra inédita, impulsado principalmente por el aumento de streaming y eventos deportivos, según el CEO de la empresa, quien destaca la relevancia de redes digitales robustas ante el incremento sostenido de la demanda global

Infobae

EEUU pide a Italia que participe como asesor en la fuerza internacional de seguridad en Gaza

Washington ha presentado una solicitud formal para que Roma se sume al mecanismo internacional creado para supervisar la situación en Gaza, abriendo negociaciones diplomáticas mientras el plan de pacificación enfrenta obstáculos y sigue sin definirse la participación italiana

EEUU pide a Italia que

El plan de Trump en Gaza da a luz dos organismos gestores en medio de la incertidumbre sobre sus labores

Los pasos para establecer estructuras administrativas en el enclave tras el acuerdo entre Israel y Hamás suscitan debate, mientras la postura de figuras implicadas y el rol internacional generan dudas sobre la viabilidad de la estrategia norteamericana en la región

El plan de Trump en

Terelu Campos guarda silencio respecto a la barbería de Carlo Costanzia

Misterio en torno al cierre temporal del negocio de Carlo Costanzia, cuya reapertura provoca especulaciones entre los vecinos mientras crecen las dudas sobre la situación familiar y profesional del joven tras su ausencia en redes sociales

Terelu Campos guarda silencio respecto

Mariela Encarnación da su opinión respecto al archivo de las diligencias contra Julio Iglesias

La comunicadora dominicana sostiene que es fundamental evitar juicios precipitados y respetar la labor de la justicia, asegurando que las denuncias deben ser investigadas con rigor y sin presiones externas, especialmente en la era de las redes sociales

Mariela Encarnación da su opinión