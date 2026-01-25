Agencias

Raúl Tejón interpretaría a Julio Iglesias en la ficción: sus motivos

Nos ha cautivado por su papel en 'Machos alfa', pero cada vez que ofrece una entrevista su naturalidad y espontánea hacen que se convierta en una persona cercana. Sí, hablamos de Raúl Tejón. El actor ha estado este fin de semana en la 13º edición de los Premios Feroz y allí ha vuelto a conquistarnos.

Raúl fue preguntado por el escándalo de estas semanas tras la denuncia a Julio Iglesias por dos extrabajadoras del hogar y si tendría algún inconveniente en interpretar al artista en la ficción y respondió sin pelos en la lengua.

"También interpretaría a Hitler", afirmaba al sorprenderle la pregunta, ya que considera que interpretar el personaje de Julio "como actor es muy interesante y no vamos a poner en duda que Julio Iglesias, con todas sus luces y todas sus sombras, es un personaje interesante de interpretar".

Además, explicaba que no le ha sorprendido este escándalo del artista, pero sí que "determinadas actitudes durante muchos años se hayan permitido tan alegremente", pero no solo al artista, también "a otros muchos".

El actor confesaba que este suceso "no significa que él como artista tenga menos valor" porque si no "no veríamos películas de Woody Allen, no veríamos películas de Polanski, no veríamos una obra de Picasso" y recordaba que "se puede ser una persona de dudable moralidad, que haya incurrido en un ilícito penal, por lo menos en este país y se puede ser un gran artista, no es incompatible".

