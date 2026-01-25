Agencias

Obispo asegura que "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de lo trágico"

Guardar

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se ha desplazado este domingo hasta la localidad cordobesa de Adamuz para presidir la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas a causa del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo, 18 de enero. En ella, ha asegurado que "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de la dirección de lo trágico" y ha considerado que "necesitamos fe y esperanza para levantarnos".

Al comienzo de su homilía, ha señalado que en esa "noche oscura y trágica" que "llenó de dolor y consternación a sus familias", en un incidente ferroviario en el que hasta 45 de ellas "nunca llegaron al destino buscado".

Asimismo, ha apostillado que "la preocupación" por la recuperación de los heridos de distinta gravedad "continúa", al tiempo que ha explicado que "todo este pueblo de Adamuz y el vecino de Villafranca, toda Andalucía y toda España ha quedado sumida a la tristeza".

En este sentido, ha indicado que, "aunque nos resulta imposible vivir plenamente" tras el "gran dolor causado por le trágico accidente" y ante la "tristeza y perplejidad que nos embarga".

Previamente a la misa, Fernández ha lamentado "la confusión" de las autoridades que impidió que los sacerdotes desplazados hasta el lugar del siniestro administraran los últimos sacramentos a los heridos.

"Creo que fue un momento de tanta confusión al que no estamos acostumbrados, ni tampoco las autoridades", ha afirmado el obispo de Córdoba, con anterioridad a la homilía.

En declaraciones a los medios de comunicación, el obispo ha concretado que cabe la posibilidad de que no se tuviera en cuenta la opción de acceder a los sacerdotes al lugar de los hechos y que atendieran a las víctimas del suceso, porque "pensaban que los muertos ya están todos muertos y que los vivos, se les puede hacer algo por ellos". En este sentido, ha precisado que "esa falta de entendimiento pudo provocar dicha confusión, que a todos nos pilló un poco desprevenidos".

En contraposición, Fernández ha querido destacar la prontitud de la parroquia y de todos los vecinos del pueblo, y ha subrayado que "han hecho un despliegue impresionante, que también han servido y han ayudado mucho a las personas que no estábamos aquí en ese primer momento para hacernos la idea".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El Manchester City vuelve a ganar y el Liverpool agrava su crisis doméstica

El equipo dirigido por Guardiola superó al Wolves y vuelve a acercarse a la cima, mientras que los de Klopp sufrieron una derrota sobre la hora en Bournemouth y profundizan el mal momento en la Premier League

(Crónica) El Manchester City vuelve

(Crónica) El Sevilla pasa su mala racha liguera al Athletic

Un tanto de 'Peque' Fernández y un penalti transformado por Akor Adams impulsan al equipo andaluz, mientras los vizcaínos enlazan otro tropiezo que profundiza su mal momento en el campeonato doméstico

(Crónica) El Sevilla pasa su

José Herrera, nuevo entrenador del Atlético de Madrid Femenino

El técnico español, ex del Al-Hilal y UD Tenerife, toma las riendas tras la salida de Víctor Martín, llega con contrato hasta 2026 y afronta el reto de revertir la mala racha del equipo rojiblanco en la Liga F

José Herrera, nuevo entrenador del

Un agente federal mata a tiros a un hombre en Minneapolis (EEUU)

La muerte de un hombre armado durante una operación de agentes federales en Minneapolis desata una jornada de protestas, tensión social y críticas políticas, en medio de un ambiente marcado por recientes incidentes similares y reclamos por el uso de la fuerza

Un agente federal mata a

Agentes federales matan a tiros a un hombre en Minneapolis (EEUU)

El operativo de ICE terminó con la muerte de un residente local armado, mientras crece la tensión en la ciudad por protestas que exigen justicia y la retirada de agentes federales tras recientes incidentes violentos en Minnesota

Agentes federales matan a tiros