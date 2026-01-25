Obispo asegura que "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de lo trágico"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se ha desplazado este domingo hasta la localidad cordobesa de Adamuz para presidir la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas a causa del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo, 18 de enero. En ella, ha asegurado que "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de la dirección de lo trágico" y ha considerado que "necesitamos fe y esperanza para levantarnos".

Al comienzo de su homilía, ha señalado que en esa "noche oscura y trágica" que "llenó de dolor y consternación a sus familias", en un incidente ferroviario en el que hasta 45 de ellas "nunca llegaron al destino buscado".

Asimismo, ha apostillado que "la preocupación" por la recuperación de los heridos de distinta gravedad "continúa", al tiempo que ha explicado que "todo este pueblo de Adamuz y el vecino de Villafranca, toda Andalucía y toda España ha quedado sumida a la tristeza".

En este sentido, ha indicado que, "aunque nos resulta imposible vivir plenamente" tras el "gran dolor causado por le trágico accidente" y ante la "tristeza y perplejidad que nos embarga".

Previamente a la misa, Fernández ha lamentado "la confusión" de las autoridades que impidió que los sacerdotes desplazados hasta el lugar del siniestro administraran los últimos sacramentos a los heridos.

"Creo que fue un momento de tanta confusión al que no estamos acostumbrados, ni tampoco las autoridades", ha afirmado el obispo de Córdoba, con anterioridad a la homilía.

En declaraciones a los medios de comunicación, el obispo ha concretado que cabe la posibilidad de que no se tuviera en cuenta la opción de acceder a los sacerdotes al lugar de los hechos y que atendieran a las víctimas del suceso, porque "pensaban que los muertos ya están todos muertos y que los vivos, se les puede hacer algo por ellos". En este sentido, ha precisado que "esa falta de entendimiento pudo provocar dicha confusión, que a todos nos pilló un poco desprevenidos".

En contraposición, Fernández ha querido destacar la prontitud de la parroquia y de todos los vecinos del pueblo, y ha subrayado que "han hecho un despliegue impresionante, que también han servido y han ayudado mucho a las personas que no estábamos aquí en ese primer momento para hacernos la idea".