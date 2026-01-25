Netanyahu recibe a Buxadé en Jerusalén para agradecer a Patriotas por Europa su "firme" apoyo a Israel

Durante una reunión celebrada en Jerusalén, la ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, presentó a Benjamin Netanyahu la primera rama israelí del grupo Patriotas por Europa, denominada Patriotas de Jerusalén, que pasó a integrarse formalmente en este bloque político europeo. En este encuentro, Netanyahu recibió al jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a quien agradeció personalmente, en nombre de "Patriotas por Europa" —grupo al que pertenece Vox— el respaldo constante y explícito a Israel. Según la información publicada por distintos medios y atribuida de forma orgánica a la Oficina del Primer Ministro de Israel, el acto tuvo lugar el domingo en la capital israelí y contó con la participación de figuras destacadas tanto del gobierno israelí como de la formación política española.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido y citado por los medios, Netanyahu elogió durante la reunión el apoyo “firme” y “coherente” de Patriotas por Europa a la causa israelí. El Primer Ministro sostuvo que tanto Vox como otras fuerzas conservadoras europeas han sostenido una postura decidida en favor de la soberanía de sus países, la protección de las fronteras y la preservación de la identidad nacional, aspectos que, según consideró, resultan determinantes frente a lo que calificó como amenazas globales. “La civilización judeocristiana occidental está bajo ataque. Este esfuerzo no lo lleva a cabo solo el islam radical, sino en colaboración con fuerzas que ustedes conocen bien: la izquierda radical y los islamistas, quienes en teoría deberían ser rivales, pero están unidos por una cosa, el odio a Israel y a los judíos”, manifestó Netanyahu durante el encuentro, citó la Oficina del Primer Ministro, según recoge el comunicado.

El medio señaló que la ministra Miri Regev intervino en la reunión para subrayar que el respaldo de grupos europeos como Patriotas por Europa constituye una señal de que “Israel no está solo”. La responsable de la cartera de Transportes afirmó que “hay líderes valientes en Europa que comprenden que la lucha de Israel es también la suya: por la soberanía, las fronteras y la identidad nacional”. Según la interpretación que transmitió Regev, la alianza con Patriotas por Europa se proyecta como “una medida estratégica” orientada a fortalecer la posición internacional de Israel, contrarrestar intentos de boicot y campañas de deslegitimación, y consolidar valores y principios compartidos. “Nos mantendremos unidos por nuestros valores compartidos y protegeremos el futuro de las generaciones venideras”, afirmó la ministra, conforme al reporte difundido por la Oficina del Primer Ministro de Israel.

De acuerdo con lo publicado por la agencia y reproducido en diversos medios, Netanyahu profundizó en la visión que comparte con las fuerzas conservadoras europeas en materia de política migratoria y seguridad internacional. En su análisis, mencionó que “muchos países europeos se quedaron paralizados; abrieron sus fronteras sin ninguna supervisión. No solo por un año o dos, sino que ha sido una lucha a largo plazo. En este sentido, no somos solo aliados y camaradas de armas, somos hermanos y hermanas en la lucha decisiva por el futuro del mundo. El mayor peligro que enfrenta el mundo es el vínculo entre el islam militante y las armas nucleares”.

El grupo Patriotas por Europa se define como una agrupación que integra diversas fuerzas nacionalistas y conservadoras en el Parlamento Europeo, entre ellas Vox, liderada por Santiago Abascal en España. Según consignó la Oficina del Primer Ministro israelí, esta alianza política ha mantenido en los últimos años una política de respaldo explícito hacia el Estado de Israel ante distintas instancias y conflictos internacionales. La presentación de la primera rama israelí del grupo, bajo el nombre de Patriotas de Jerusalén, se interpretó, según el comunicado del Gobierno israelí, como una ampliación de su proyección e influencia en el ámbito internacional.

El medio detalló que tanto Netanyahu como Regev agradecieron a los miembros de Patriotas por Europa el “firme” apoyo mostrado hacia Israel, así como lo que describieron como “valiente insistencia en la soberanía de sus países y en la salvaguardia de las fronteras y la identidad nacional”. Estas manifestaciones reflejan la percepción, por parte de las autoridades israelíes, de que existen valores y objetivos en común entre sus políticas nacionales y las defendidas por este grupo parlamentario europeo.

Durante el encuentro, además, Netanyahu remarcó lo que considera una amenaza compartida para las sociedades occidentales, haciendo referencia al “vínculo entre el islam militante y las armas nucleares”, y enfatizó la necesidad de que los aliados ideológicos refuercen la cooperación ante estos desafíos globales. Según publicó la Oficina del Primer Ministro israelí, este tipo de encuentros buscan fortalecer el frente común entre Israel y fuerzas políticas europeas que, a criterio de los convocantes, comparten visiones en materia de defensa de la soberanía, fronteras y valores históricos.

La reunión de Jerusalén, según reiteró la información oficial divulgada por el Gobierno israelí y replicada por diferentes medios, sustentó la idea de avanzar hacia una colaboración más estrecha entre Israel y el bloque de Patriotas por Europa. El acto no solo sirvió para el intercambio de respaldos diplomáticos, sino también para la incorporación formal de la rama Patriotas de Jerusalén al grupo europeo, en línea con el objetivo declarado de fortalecer alianzas internacionales ante escenarios de boicot y cuestionamientos a la legitimidad de Israel.

A lo largo de las intervenciones recogidas en los comunicados, se reiteró la identificación de desafíos comunes entre los participantes y la intención de coordinar estrategias frente a amenazas percibidas para las sociedades nacionales y la seguridad internacional. La cita fue interpretada, según la descripción de la Oficina del Primer Ministro israelí, como un paso significativo en la conformación de un frente político que articula alianzas entre fuerzas europeas y el Estado de Israel con base en ejes de seguridad, defensa de las fronteras y afirmación de las identidades nacionales.