Los hermanos Cervantes, emocionados y agradecidos por sus nominaciones en los Premios Goya 2026

Los hermanos Cervantes, Álvaro y Ángela, están viviendo uno de los momentos más apasionantes en sus carreras profesionales: están nominados en los Premios Goya 2026. Él opta al premio como mejor actor de reparto en 'Sorda' y, ella como mejor actriz por su papel en 'La furia'.

Este fin de semana, ambos se han dejado ver en la alfombra roja de los Premios Feroz 2016 y allí, Ángela ha hablado con la prensa sobre esta nominación tan emotiva junto a su hermano.

"Es muy fuerte. Ya es difícil estar tú, como que encima compartirlo con mi hermano en el mismo año. Es algo como excepcional, no creo que pase muy a menudo", confesaba emocionada.

Una noticia que recibieron en casa con enorme orgullo: "Mis padres súper orgullosos y todos sabiendo también que esto es muy especial en este momento y queriéndolo disfrutar". Sin embargo, ella se enteró de la noticia en Barcelona mientras conducía: "Álvaro estaba en Madrid, yo en Barcelona, yo estaba en coche porque tenía que ir a trabajar y estuvimos en llamada... él lo estaba escuchando en directo y me iba retransmitiendo".

Álvaro, que también se encontraba en la 13º edición de los Premios Feroz, aseguraba que todos están "muy contentos" porque "es un momentazo" ya que "las alegrías compartidas son más y además que Ángela es una bestia como actriz, ha hecho un trabajo increíble en 'La furia' y estoy muy feliz por su nominación".

