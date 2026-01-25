La UNRWA denuncia un incendio provocado en los restos de su sede en Jerusalén

Philippe Lazzarini, comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), denunció que los restos de la antigua sede de la organización en Jerusalén Este sufrieron un incendio provocado de manera deliberada, lo que representa la destrucción total del inmueble. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el funcionario afirmó que este acto constituye una nueva ofensiva dirigida contra la ONU y el derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados, y precisó que previamente la sede había sido asaltada y demolida.

La agencia de noticias Europa Press detalló que Lazzarini manifestó sus críticas a través de un mensaje en redes sociales, donde señaló que este incendio se suma a una cadena de ataques para, en sus palabras, “desmantelar el estatus de los palestinos refugiados en los Territorios Palestinos Ocupados y borrar su historia”. El titular de la UNRWA calificó la destrucción de la sede como “sin precedentes” y aseguró que este tipo de acciones buscan eliminar la memoria colectiva palestina. Insistió en que la problemática de los refugiados debe abordarse mediante soluciones políticas legítimas y no a través de acciones como incendios provocados o demolición de propiedades.

El medio añadió que Israel ha lanzado varias acusaciones en el pasado contra la UNRWA, al señalar presuntos vínculos de la organización con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos. No obstante, recordó Europa Press, una investigación independiente encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, publicada en abril de 2024, no identificó pruebas que respaldaran las acusaciones israelíes de lazos con el terrorismo. La revisión recomendó mejoras en ámbitos como neutralidad y transparencia, aunque descartó la existencia de pruebas concluyentes sobre colaboración con organizaciones terroristas.

A pesar de los resultados de la investigación independiente, Israel ha mantenido su postura crítica hacia la agencia humanitaria. Europa Press consignó que las tensiones escalaron tras la aprobación, en octubre de 2024, de una legislación israelí que prohíbe toda actividad de la UNRWA en su territorio y los espacios que controla. Como resultado de esta ley, las fuerzas de seguridad israelíes realizaron el 8 de diciembre de 2025 una intervención en la sede de la agencia localizada en Jerusalén Este, al amparo de la nueva normativa. Posteriormente, el 20 de enero, efectivos israelíes llevaron a cabo la demolición completa del edificio.

La serie de incidentes que afectaron a la sede de la UNRWA en Jerusalén Este refleja el deterioro de las relaciones entre Israel y la agencia de la ONU. Lazzarini subrayó, según mencionó Europa Press, que se están superando todos los límites de hostilidad hacia Naciones Unidas y el derecho internacional. Al referirse a los ataques, el comisario general reiteró que la solución a la cuestión de los refugiados palestinos solo podrá lograrse mediante negociaciones políticas y no con medidas ejecutadas unilateralmente, como la destrucción y el incendio de instalaciones clave que representaban parte de la memoria histórica de los refugiados.

Europa Press también indicó que este contexto forma parte de una escalada más amplia en la región, donde las infraestructuras vinculadas a la ayuda humanitaria y los símbolos de la presencia palestina sufren agresiones reiteradas. Las consecuencias de estos hechos recaen principalmente sobre la población refugiada, que ve disminuidos sus recursos y protección ante la desaparición física de espacios que documentan su comunidad e historia.