La fiscal general de EEUU pide a Minnesota su padrón electoral para "terminar con el caos"

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, confirmó mediante una entrevista con Fox News la existencia de una carta dirigida al gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la que solicita acceso a los padrones electorales estatales. De acuerdo con la información publicada por distintos medios estadounidenses, la petición de Bondi se enmarca en una serie de medidas que, según ella, buscan “terminar con el caos” en la ciudad de Minneapolis, escenario de recientes y polémicas actuaciones contra la comunidad migrante.

Según reportó la prensa estadounidense, la misiva enviada por Bondi ha generado inquietud en el ámbito político, particularmente entre legisladores demócratas como el senador Chris Murphy. El senador expresó su preocupación a través de un video difundido en redes sociales, donde sostuvo que la carta y las acciones del gobierno federal no responden a motivos de seguridad ni de control migratorio: “Esto nunca se ha tratado de seguridad ni de inmigración. Es un pretexto para que Trump se apodere de las elecciones en estados clave”, declaró Murphy, citado por varios medios nacionales.

Tal como detalló el medio, Bondi ha manifestado que permitir el acceso de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia a los registros de votantes ayudará a verificar que los procesos electorales cumplen con la legislación vigente. Según la fiscal general, “cumplir con esta solicitud de sentido común garantizará mejor unas elecciones libres y justas y aumentará la confianza en el estado de derecho”.

De acuerdo con lo divulgado por la prensa, la carta aborda también la situación migratoria en Minnesota, especialmente en el contexto de la operación federal en Minneapolis, que ha sido objeto de críticas por su dureza. Bondi atribuye sucesos mortales ocurridos durante la intervención de agentes federales—como las muertes de los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti—a la falta de cooperación de las autoridades policiales locales. Por este motivo, exige al gobernador Walz un endurecimiento de las políticas migratorias del estado para evitar futuras intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La polémica sobre la manipulación electoral se ha visto amplificada por recientes denuncias de la Administración Trump sobre supuestas irregularidades en los programas de servicios sociales en Minnesota. Según información de los medios estadounidenses, el presidente ha acusado a las autoridades estatales de cometer “fraude” en la gestión de estos programas, los cuales están bajo investigación federal. Esta presión política se suma al contexto en el que el gobernador Tim Walz ha anunciado que no se postulará para la reelección.

En su comunicación oficial, Bondi asoció directamente el clima social y económico de Minnesota con supuestas prácticas fraudulentas bajo la supervisión de Walz. En palabras de la fiscal general, “la anarquía en las calles se corresponde con el fraude financiero sin precedentes que ocurre bajo su supervisión. Y el fraude descontrolado en su estado también afecta la seguridad electoral”. Además de requerir acceso a los padrones electorales, la solicitud de Bondi incluye los datos de los programas de seguridad social del estado, argumentando que “el gobierno federal investigue el fraude de manera eficiente”.

El medio detalló que la carta de la fiscal general y las declaraciones asociadas han alimentado la controversia sobre la posible utilización con fines políticos de los organismos federales, especialmente en estados tradicionalmente disputados en los comicios nacionales. Senadores y representantes demócratas han denunciado que estas presiones pueden configurar un intento de interferir en el proceso democrático y condicionar la participación electoral en Minnesota.