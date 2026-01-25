La borrasca Joseph dejará lluvias abundantes en gran parte de la Península este lunes, con aviso rojo en Pontevedra

Las acumulaciones de agua previstas para este lunes en Galicia, donde se esperan hasta 150 litros por metro cuadrado en veinticuatro horas en la provincia de Pontevedra, han motivado la activación de la alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según informó la Aemet, este fenómeno afectará de forma significativa debido a la combinación de lluvias y el deshielo, pudiendo presentarse además tormentas en la región. Este episodio de precipitaciones forma parte de una nueva borrasca denominada Joseph que impactará en la mayor parte de la Península Ibérica durante la jornada, con especial incidencia en el oeste del sistema Central y en Galicia.

De acuerdo con la previsión suministrada por la Aemet, Pontevedra permanecerá bajo aviso rojo por lluvias desde las 8:00 hasta las 23:59, intervalo durante el cual podrá alcanzarse el umbral mencionado de acumulación. Las precipitaciones serán especialmente persistentes y fuertes en el noroeste peninsular y en el oeste del sistema Central, sectores en los que se prevén valores notables en comparación con el resto del país. El medio detalla que, pese a que central y este peninsular comenzarán el día con precipitaciones débiles o inexistentes, el frente asociado a la borrasca Joseph avanzará rápidamente desde el oeste, cubriendo gradualmente la mayor parte del territorio con cielos muy nubosos y lluvias.

Por otra parte, la Aemet indicó que en el arco mediterráneo y en las Islas Baleares las lluvias serán escasas o, en su caso, débiles, en contraste con el resto del país donde predominarán los cielos cubiertos y las precipitaciones considerables en extensión y acumulado. Canarias, en cambio, experimentará una situación meteorológica distinta: la predicción apunta a la presencia sostenida de cielos poco nubosos, junto a la formación ocasional de nieblas y brumas en zonas elevadas.

En relación con las nevadas, el pronóstico para el Pirineo señala la expectativa de acumulados significativos al inicio del día. Posteriormente, la cota de nieve ascenderá progresivamente desde unos 900-1.100 metros en el tercio norte y 1.100-1.500 metros en otras zonas, hasta ubicarse por encima de los 2.000 metros, limitando la presencia de nieve a las cumbres de la mitad norte peninsular. Según detalló la Aemet, este ascenso de la cota de nieve se manifiesta como un impacto adicional del aire cálido transportado por el frente atlántico asociado a Joseph.

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico anticipa un aumento generalizado de las máximas, que podrían llegar a los 21 grados Celsius en Alicante y Murcia, y 20 grados en Almería y Málaga. No obstante, en el valle del Ebro se prevé un descenso de las temperaturas. Las temperaturas mínimas también mostrarán un ascenso en gran parte del país, pronunciado en extensas áreas de la mitad sur peninsular, aunque con algunas excepciones en el noroeste de Castilla y León y la zona del Cantábrico, según consignó la Aemet. Junto a estos cambios térmicos, el informe del organismo apunta la posibilidad de heladas leves en zonas de montaña de la mitad norte, mientras en Canarias el mercurio se mantendrá prácticamente estable.

Respecto a las condiciones del viento, la información de la Aemet advierte que los vientos predominantes serán del sur y oeste, con intensidad floja a moderada en el interior peninsular y fuerza moderada en los litorales. El paso del frente intensificará el viento, esperado especialmente fuerte en áreas del Cantábrico oriental, Alborán y Baleares, así como en el noroeste y la Cordillera Cantábrica a última hora del día, donde se podrían registrar rachas muy fuertes. Además, las sierras del interior del arco mediterráneo también tendrían episodios puntuales de ráfagas intensas. En Canarias, el viento mantendrá inicialmente una componente floja y cambiará a oeste moderado en el tramo final de la jornada.

El impacto potencial de este frente atmosférico ha llevado a las autoridades meteorológicas a mantener la vigilancia sobre las regiones más afectadas, especialmente aquellas bajo aviso rojo o naranja por precipitaciones y viento. Estas alertas buscan anticipar riesgos vinculados a inundaciones, crecidas de ríos o desprendimientos en zonas montañosas. La situación meteorológica descrita pone de relieve la influencia de la borrasca Joseph como fenómeno principal desencadenante de esta inestabilidad atmosférica, según puntualizó la Aemet.