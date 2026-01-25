La borrasca Ingrid azota la costa vasca que registra grandes olas y fuertes rachas de viento

La alerta naranja para la navegación se inició desde las 15.00 horas de este domingo y se mantendrá hasta las 06.00 horas del lunes, debido a que la altura de las olas significativas podrá superar los seis metros en las últimas horas de la tarde, mientras que en la madrugada del lunes se prevé que las olas oscilen entre cinco y seis metros. Tal como publicó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la situación afecta principalmente al litoral de Bizkaia y Gipuzkoa, donde también se han experimentado rachas de viento superiores a los 120 km/h, según consignó el medio.

La borrasca Ingrid se ha hecho presente en la costa vasca durante toda la jornada dominical, provocando situaciones adversas tanto por el tamaño de las olas como por la fuerza del viento y la presencia de lluvias. El Gobierno vasco activó este domingo la alerta naranja desde las 12.00 horas hasta las 24.00 horas, dando parte sobre el riesgo elevado en especial en las zonas costeras de Bizkaia y Gipuzkoa, áreas que suelen estar más expuestas al embate de fenómenos meteorológicos de esta índole, informó el departamento.

El mismo aviso fue extendido a determinadas áreas de Álava, donde las rachas de viento han superado los 100 km/h, según detalló el Gobierno vasco. En todas estas regiones, las autoridades han instado a extremar las precauciones por la peligrosidad derivada tanto del oleaje como del viento. El pronóstico meteorológico que acompaña la entrada de la borrasca incluye precipitaciones que podrían dificultar las labores de prevención y atención de posibles incidentes.

De acuerdo con la información difundida por los organismos oficiales y recogida por diversos medios, la recomendación vigente es evitar las zonas costeras y limitar las actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento intenso y el estado de la mar. Las autoridades también han subrayado la importancia de no acercarse a los espigones ni a las áreas donde el oleaje pueda poner en peligro la integridad física de las personas.

En el caso de la navegación, la alerta naranja implica restricciones severas para embarcaciones de recreo y para la operación habitual de puertos y marinas de recreo, según el reporte de las autoridades. Los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia se encuentran en alerta para responder ante posibles incidencias relacionadas con la borrasca Ingrid, cuya evolución sigue siendo monitoreada por los servicios meteorológicos y de protección civil del País Vasco.

El impacto de la borrasca Ingrid se enmarca en un contexto de fenómenos meteorológicos adversos que, en esta ocasión, han concentrado su fuerza sobre la zona litoral vasca, afectando la seguridad tanto de la navegación como de la población residente o visitante en las áreas afectadas. Las previsiones, según el Gobierno vasco, apuntan a un mantenimiento de las condiciones adversas al menos hasta la mañana del lunes, momento en el que se volverán a evaluar las condiciones del mar y del viento para determinar la necesidad de prorrogar o modificar los avisos preventivos.