La avalancha de tierra del sábado en el sur de Indonesia deja ya 25 muertos

El segundo aluvión de agua, tras el deslave inicial en Pasirlangu, provocó el colapso total de varias viviendas que todavía permanecían en pie después del primer desastre. De acuerdo con el medio Republika, las autoridades han incrementado la cifra de fallecidos a 25 tras la avalancha de tierra registrada el pasado sábado en la provincia de Java Occidental, Indonesia, mientras continúan las labores contrarreloj para localizar a decenas de personas aún desaparecidas entre los escombros y el lodo.

Funcionarios indonesios citados por Republika informaron que el primer alud ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 3:00, y afectó severamente a la comunidad de Pasirlangu, ubicada cerca de la ladera del monte Burangrang. El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, comisario jefe Hendra Rochmawan, confirmó la entrega de 25 bolsas mortuorias, cifra que corresponde al último recuento de fallecidos. No obstante, aún no se ha proporcionado una actualización sobre el número exacto de personas no localizadas; reportes anteriores señalaban alrededor de 80 desaparecidos en la zona.

En declaraciones ofrecidas a la agencia de noticias Antara y recogidas por el medio indonesio, el secretario provincial, Herman Suryatman, detalló que el deslave ha afectado en total a 113 residentes locales y que, hasta el momento, solo se ha confirmado la supervivencia de 23 personas. Los equipos de emergencia, integrados por elementos de la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), el Ejército y la Policía, realizan intensas tareas de búsqueda y rescate. Según publicó Republika, las operaciones se han visto limitadas por las características geográficas del área, que presenta una pendiente pronunciada y laderas inestables.

El comisionado adjunto de Cisarua, Yogaswara, describió cómo el área habitada fue cubierta repentinamente por la tierra desprendida desde la montaña en plena noche, lo que dejó a muchas personas atrapadas. Después del primer deslave, un torrente de agua adicional agravó la situación y terminó por destruir casas que habían resistido el impacto inicial, según reportó Republika citando fuentes locales.

Las autoridades señalaron que la zona afectada por la avalancha forma parte de una región que en los últimos meses ha enfrentado eventos climáticos extremos, con lluvias persistentes que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en diversos puntos de Indonesia. La Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet) precisó, según consignó el medio, que como consecuencia de las más recientes lluvias torrenciales, el país ha experimentado el desplazamiento interno de más de 2.400 personas, cerca de 14.000 han resultado afectadas y aproximadamente 5.000 viviendas se encuentran dañadas o destruidas.

La magnitud del desastre y la persistencia de las lluvias dificultan el avance del operativo de rescate, que continúa con la colaboración de diversas agencias estatales y voluntarios locales, reportó Antara. Las prioridades de las autoridades incluyen la búsqueda de desaparecidos, la atención a los heridos y la provisión de refugio temporal a los damnificados, mientras los familiares de las víctimas aguardan información en medio de episodios recurrentes de inestabilidad meteorológica en la región.

Este nuevo incidente en Pasirlangu forma parte de una serie de desastres naturales que han afectado al archipiélago indonesio. Según ADINet, los deslizamientos de tierra y las inundaciones han golpeado distintas provincias, forzando amplias evacuaciones y comprometiendo servicios básicos en varias comunidades rurales y urbanas. Los equipos de emergencia en Java Occidental se enfrentan así a condiciones adversas tanto por la topografía como por el riesgo de nuevos desprendimientos o aluviones, añadió la agencia Antara en sus reportes recientes.