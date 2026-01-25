El sector TIC en España premia el dominio de la IA y la ciberseguridad con sueldos de hasta 130.000 euros

El dominio de la inteligencia artificial (IA), la arquitectura de soluciones, la ciberseguridad y la capacidad de conectar tecnología con negocio son algunas de las características más demandadas en el mercado laboral del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), unas cualidades que, en el caso de los puestos más experimentados y especializados, se premia con salarios que se mueven entre los 70.000 y los 130.000 euros, según la 'Guía salarial TIC 2026' elaborada por Adecco.

Sin tener en cuenta los puestos de gestión intermedia ni los cargos directivos, la posición para los perfiles sénior mejor pagada en el sector TIC en España es la de 'enterprise sales manager', especializada en soluciones digitales y de IA y que, según el análisis de Adecco, se mueve en una horquilla salarial de entre 80.000 y 130.000 euros anuales (más variables).

En el ámbito de la planificación de recursos empresariales (ERP) y de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), el puesto mejor pagado corresponde al de 'salesforce architect', con una remuneración media de entre 80.000 y 120.000 euros anuales.

Asimismo, en el terreno del software, los arquitectos de software y los 'tech lead' son los perfiles mejor pagados, con una remuneración de entre 75.000 y 100.000 euros al año.

En tanto, en el campo de la ciberseguridad, el perfil con un salario más alto es el de 'arquitecto cyber', que se mueve en una banda salarial de entre 70.000 y 100.000 euros anuales.

A ello se suma que en el ámbito de la infraestructura TIC los empleados con el cargo de 'platform engineer' son los que obtienen las remuneraciones más elevadas, con salarios de entre 80.000 y 95.000 euros al año.

"En España, la demanda de perfiles tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial está creciendo rápidamente, impulsada por sectores como la banca, la salud, el comercio electrónico, la logística y las iniciativas de transformación digital, tanto públicas como privadas", ha subrayado Adecco en un comunicado.

"Los roles tradicionales como desarrolladores de software, analistas y científicos de datos han evolucionado hacia especializaciones más avanzadas, como desarrolladores de IA, ingenieros de 'machine learning', arquitectos de IA y especialistas en modelos generativos. Estos perfiles no solo analizan datos, sino que diseñan, entrenan e implementan modelos de IA avanzados, fundamentales para la innovación tecnológica", agrega su análisis.

Adecco también ha resaltado que el mercado tecnológico español cerró 2025 en una fase de "normalización" tras varios años de crecimiento "muy acelerado".

De este modo, a juicio de Adecco el empleo TIC sigue creciendo en España, pero lo hace de forma "selectiva y estratégica" y prioriza la ejecución "real" de las contrataciones frente al volumen de vacantes publicadas.

Según los datos del informe, las contrataciones efectivas medidas a través de la afiliación a la Seguridad Social en las principales clasificaciones de actividad registraron en 2025 un incremento neto de 28.850 nuevas afiliaciones, con los que se pasó de 612.427 a finales de diciembre de 2024 a 641.277 en el mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento interanual cercano al 4,5%.

"Este comportamiento sitúa al sector TIC como uno de los principales generadores de empleo cualificado en España. En paralelo, las publicaciones de ofertas laborales para perfiles tecnológicos crecieron en torno al 1,8%, llegando a alcanzar un total en 2025 de casi 222.000. Estos datos reflejan un mercado más enfocado en cerrar incorporaciones reales que en publicar vacantes genéricas", ha resaltado Adecco.

Por otro lado, el análisis territorial de la demanda del sector TIC en España desvela que la demanda sigue concentrándose en Madrid y en Barcelona, que acumulan alrededor del 62% de las ofertas publicadas.

Otros territorios, como Málaga (2,7%), Sevilla (2,3%) y Vizcaya (1,4%), "actúan como 'hubs' especializados con peso aún limitado", han valorado los autores del informe.

"Sobre esta base, el sector TIC afronta 2026 desde una posición de mayor madurez. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión regulatoria y la necesidad de justificar cada inversión, la tecnología deja de concebirse como un fin en sí mismo y pasa a ser un habilitador directo del negocio", han remarcado.