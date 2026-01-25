Agencias

El Gobierno y la Junta acuerdan posponer la celebración del Homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado este domingo, 25 de enero, posponer la celebración del Homenaje de Estado debido a que una amplia mayoría de familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se celebraba en un principio el próximo sábado, 31 de enero en Huelva, no podrán asistir a dicho acto y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante.

Así lo ha anunciado el Gobierno andaluz a través de un comunicado remitido a los medios, donde ha detallado que esta decisión de posponer el funeral de Estado a una nueva fecha ha sido con el fin de contar con el mayor número posible de familiares de los fallecidos. Además, ha confirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistirá al funeral que se celebrará este jueves, 29 de enero en Huelva, como ya se había anunciado.

Al respecto, cabe recordar que el Gobierno Central y autonómico decidieron llevar a cabo el funeral de Estado en esta localidad a pesar de que el accidente se produjo en la provincia de Córdoba, debido a que un gran número de los fallecidos eran onubenses.

