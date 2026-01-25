El Girona cede a Asprilla al Galatasaray

El Girona FC anunció este domingo la cesión con opción de compra del delantero colombiano Yáser Asprilla, de 22 años, al Galatasaray turco.

"Girona y Galatasaray han llegado a un acuerdo por la cesión del delantero colombiano al equipo turco. El acuerdo también incluye una opción de compra", anunció el conjunto catalán.

Yáser Asprilla llegó a Montilivi en el verano de 2024 procedente del Watford británico y, pese a sus cualidades de desborde y uno contra uno, no ha cuajado a las órdenes de Míchel. El delantero colombiano ha jugado 50 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca anotando cuatro goles y firmando dos asistencias.