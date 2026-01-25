Agencias

El Girona cede a Asprilla al Galatasaray

Guardar

El Girona FC anunció este domingo la cesión con opción de compra del delantero colombiano Yáser Asprilla, de 22 años, al Galatasaray turco.

"Girona y Galatasaray han llegado a un acuerdo por la cesión del delantero colombiano al equipo turco. El acuerdo también incluye una opción de compra", anunció el conjunto catalán.

Yáser Asprilla llegó a Montilivi en el verano de 2024 procedente del Watford británico y, pese a sus cualidades de desborde y uno contra uno, no ha cuajado a las órdenes de Míchel. El delantero colombiano ha jugado 50 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca anotando cuatro goles y firmando dos asistencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Comunidad Judía Española exige "firmeza frente al antisemitismo" tras el ataque a un cementerio judío de Barcelona

Representantes hebreos en España solicitan a las instituciones que actúen con determinación tras los actos vandálicos ocurridos en Les Corts, señalando un preocupante aumento de agresiones y reclamando unidad social para frenar el odio en el país

La Comunidad Judía Española exige

Crónica del FC Barcelona - Real Oviedo: 3-0

Crónica del FC Barcelona -

El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para encontrar el último cuerpo por entregar

Hamás declara haber proporcionado toda la información disponible a los mediadores sobre los restos del agente israelí Ran Gvili, exige el cumplimiento inmediato del acuerdo de alto el fuego y responsabiliza a Israel por demoras en la entrega

El brazo armado de Hamás

ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"

ArcelorMittal considera fundamental que la

Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente

Más de un millar de personas han recibido información, apoyo psicológico, atención médica y facilidades logísticas a través de los equipos habilitados, líneas telefónicas y centros presenciales, tras el trágico suceso en Adamuz, según la empresa

Renfe ha realizado hasta el