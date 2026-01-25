(Crónica) La Real sigue con la flecha hacia arriba y el Alavés sale del descenso

Oyarzabal se convirtió en protagonista al marcar dos goles que guiaron a la Real Sociedad en una intensa jornada, en la que el conjunto vasco se impuso por 3-1 al RC Celta a pesar de jugar con un hombre menos durante toda la segunda parte. Según consignó Europa Press, el encuentro celebrado en el estadio de Anoeta destacó por la persistencia del equipo donostiarra, que mantuvo el control y el empuje incluso tras una expulsión que complicó el escenario.

El medio Europa Press detalló que la Real Sociedad venía de una ajustada victoria frente al FC Barcelona, lo que generó expectativas sobre su actuación como local. Con este resultado, el conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo alcanzó los 27 puntos y empieza a consolidarse en la zona media-alta de la clasificación, mientras el Celta se mantuvo con 32 unidades tras no poder sostener su racha positiva.

El desarrollo del partido mostró a una Real Sociedad ofensiva desde el inicio, generando numerosas llegadas hasta que Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el minuto 17. El Celta respondió por medio de Bryan Zaragoza, manifestando intención de igualar el encuentro, pero el golpe más significativo para los locales llegó antes del descanso con la expulsión por roja directa de Duje Caleta-Car. Europa Press explicó que el mal estado del césped, consecuencia de la acumulación de agua, influyó en la jugada que costó la tarjeta al central.

Durante la segunda mitad, la Real Sociedad centró sus esfuerzos en sostener la ventaja a pesar de la inferioridad numérica. El Celta aprovechó la superioridad y logró el empate con un tanto de Borja Iglesias al minuto 72, lo que parecía dejar al cuadro gallego en posición favorable para encaminar la remontada. Sin embargo, según publicó Europa Press, la resistencia y las rápidas transiciones permitieron que Oyarzabal anotara nuevamente para devolver la ventaja a los locales.

En el tramo final, el Celta buscó empatar a través de Williot Swedberg, pero la defensa ‘txuri-urdin’ se mantuvo firme. Ya en tiempo de descuento, Brais Méndez selló el triunfo al transformar un penalti. Esta victoria tuvo especial relevancia para la Real Sociedad, que continúa sumando puntos importantes y mostrando fortaleza en su estadio, narra Europa Press.

Paralelamente, la jornada de LaLiga vio cómo el Deportivo Alavés superó por 2-0 al Real Betis en el estadio de Mendizorroza. Con este resultado, el Alavés logró salir de los puestos de descenso, acumulando 22 puntos al término de la vigésima primera fecha. Europa Press informó que el equipo vitoriano abrió el marcador a los tres minutos por obra de Carlos Vicente. Pese a las ocasiones generadas por el Betis, en especial por Cédric Bakambu, la falta de acierto evitó que el equipo dirigido por Pellegrini igualara el marcador.

La segunda mitad comenzó con el Alavés ampliando su ventaja gracias a un gol de Toni Martínez. Europa Press destacó que el partido transcurrió con alternativas para ambos, pero el conjunto local supo administrar la diferencia bajo la lluvia y mostró solidez defensiva, con el guardameta Antonio Sivera neutralizando las acciones del Betis.

Manuel Pellegrini, técnico visitante, realizó cambios dando entrada al Chimy Ávila junto a Bakambu, mientras Antony reaccionó con disgusto al ser sustituido. El Betis disminuyó la diferencia con un gol del internacional marroquí Abde en el minuto 95, pero el tiempo resultó insuficiente para buscar el empate, puntualizó Europa Press.

El Alavés celebró su primera victoria desde el 6 de diciembre y logró escalar fuera del descenso, mientras el Betis se quedó con 32 puntos, sin aprovechar las derrotas de equipos cercanos como el Espanyol, que suma 34 unidades, y el propio Celta. Los resultados de esta jornada generaron movimientos en la tabla, reflejando la irregularidad de varios equipos y la intensidad competitiva de LaLiga EA Sports, según remarcó Europa Press.