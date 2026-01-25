Agencias

Ana Obregón da la cara por Julio Iglesias: "Se le ha condenado sin enjuiciarlo"

Guardar

Ana Obregón ha reaparecido ante las cámaras tras el archivo de las diligencias contra Julio Iglesias por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha asegurado estar "feliz" porque el caso no prospere en España. Además, ha reconocido que ha hablado con el artista y que lo importante es que "se ha condenado a una persona sin enjuiciarla".

La artista ya dejaba claro su punto de vista en redes sociales escribiendo una carta a su amigo asegurando que "te han intentado quemar en la hoguera algunos medios, personas, periodistas. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable y te han condenado sin un juicio".

Este fin de semana, Obregón ha confesado que "he hablado con él", pero "no os puedo contar" las acciones que va a tomar a partir de ahora. Eso sí, ha recalcado que "lo importante es que se había condenado a una persona sin enjuiciarlo".

Además, la actriz ha asegurado estar "feliz" por la noticia, pero no ha querido desvelar si el artista va a tomar medidas legales: "No voy a decir nada, de lo que vaya a hacer, él lo hará".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los hermanos Cervantes, emocionados y agradecidos por sus nominaciones en los Premios Goya 2026

Por primera vez los dos actores compiten en la misma edición de los premios de cine español más relevantes, recibiendo el respaldo de su familia y compartiendo una experiencia única que califican como “momentazo” y “excepcional”

Los hermanos Cervantes, emocionados y

Marc Colell publica 'Las crines', Premio Café Gijón 2025: "Hay grandes racistas que han sido también muy viajados"

El escritor catalán sostiene que trasladarse de país no siempre transforma las creencias, afirma que “hay grandes racistas que han sido también muy viajados” y destaca la importancia de la apertura y la mirada interior para cambiar

Marc Colell publica 'Las crines',

El campo vuelve a las calles del 26 al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

Las principales organizaciones agrarias han convocado manifestaciones en todo el país durante la última semana de enero para exigir a las autoridades medidas urgentes ante la reducción del presupuesto europeo y los acuerdos que dificultan la supervivencia del sector

El campo vuelve a las

Madrid Fusión Alimentos de España arranca este lunes su edición más internacional y experiencial

La feria reúne a referentes del sector culinario y líderes mundiales en innovación, en una edición marcada por ideas disruptivas, récord de visitantes y el equilibrio entre creatividad y experiencia del consumidor bajo el lema "el Cliente toma el Mando

Madrid Fusión Alimentos de España

Obispo asegura que "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de lo trágico"

El prelado presidió la ceremonia en Adamuz tras el mortal accidente ferroviario, reivindicando la importancia de la fe y el apoyo comunitario para sobrellevar la aflicción colectiva y subrayando la necesidad de unión ante la adversidad y la incertidumbre

Obispo asegura que "tendremos que