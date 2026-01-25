Ana Obregón da la cara por Julio Iglesias: "Se le ha condenado sin enjuiciarlo"

Ana Obregón ha reaparecido ante las cámaras tras el archivo de las diligencias contra Julio Iglesias por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha asegurado estar "feliz" porque el caso no prospere en España. Además, ha reconocido que ha hablado con el artista y que lo importante es que "se ha condenado a una persona sin enjuiciarla".
La artista ya dejaba claro su punto de vista en redes sociales escribiendo una carta a su amigo asegurando que "te han intentado quemar en la hoguera algunos medios, personas, periodistas. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable y te han condenado sin un juicio".
Este fin de semana, Obregón ha confesado que "he hablado con él", pero "no os puedo contar" las acciones que va a tomar a partir de ahora. Eso sí, ha recalcado que "lo importante es que se había condenado a una persona sin enjuiciarlo".
Además, la actriz ha asegurado estar "feliz" por la noticia, pero no ha querido desvelar si el artista va a tomar medidas legales: "No voy a decir nada, de lo que vaya a hacer, él lo hará".