Al menos dos muertos en una serie de bombardeos israelíes en Líbano

Al menos dos personas han muerto este domingo en una serie de bombardeos de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde hace más de un año.

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque israelí en Kafer Dunín sobre un almacén y una vivienda que han quedado destruidos, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El fallecido sería Yauad Basma, originario de Bazuriyé, en la región de Tiro. El ataque ha causado daños en edificios cercanos, incluida una clínica en la que se han roto ventanas y cristales.

Relativamente cerca, en Barish, ha muerto Mohamad al Huseini, profesor de la asociación educativa Al Mabarrat, cuando el vehículo en el que se desplazaba ha sido alcanzado por dos proyectiles israelíes.

El Ejército israelí ha confirmado un ataque contra "terroristas de Hezbolá" en un supuesto "centro de producción de armas" en Bir al Sansal. También ha dado cuenta de un ataque contra "un terrorista" de Hezbolá en Al Bazura. Por último, ha informado de un ataque contra "infraestructuras militares de Hezbolá".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

