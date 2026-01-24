Agencias

Yolanda Díaz y Ernest Urtasun celebran en los Feroz el año "extraordinario" del cine español, con recuerdo para Adamuz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han celebrado el año "extraordinario" del cine español y, especialmente, del gallego -- con el "éxito" internacional de Sirat, de Oliver Laxe --.

Así lo han expresado este sábado en Pontevedra, donde se celebran, por segundo año consecutivo, los Premios Feroz. Además, junto a ellos han acudido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el conselleiro de Cultura de la Xunta, José López Campos.

Tanto Urtasun como Díaz han recordado la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz (Córdoba) y han mandado un recuerdo a los familiares de los fallecidos y a todos los heridos.

Ya en lo que respecta al cine, los ministros han puesto el foco en el momento "extraordinario" que vive el cine español y, muy especialmente, el gallego, representado por 'Sirat', de Oliver Laxe. Esta cinta, además de ser premiada en Cannes, ha conseguido dos nominaciones a los Oscar: mejor película internacional y mejor sonido.

Además, han celebrado que la gala tenga lugar en Pontevedra, "descentralizando" la cultura y llevándola más allá de las centros capitalinos.

También los dos ministros han aprovechado para reivindicar el trabajo del Gobierno en lo que respecta al Estatuto del Artista, en fase ya de audiencia e información pública. El trabajo conjunto de ambos ministerios, han defendido, ha permitido sacar adelante un texto que regulará la utilización de la Inteligencia Artificial en las producciones y les obligará a contar con un coordinador de intimidad para escenas sexuales, entre otras cosas.

