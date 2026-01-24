Silvia Abril reaparece ante las cámaras tras la retirada de Andreu Buenafuente

Durante la gala de los Premios Iati 2026, Silvia Abril hizo acto de presencia en un evento de relevancia pública, poco después de que trascendiera la noticia sobre la retirada de su esposo, Andreu Buenafuente, de los compromisos profesionales programados. Según informó RTVE tres semanas antes del 31 de diciembre, el conocido presentador y la propia Abril no participarían como conductores de las Campanadas desde la Puerta del Sol en Madrid, decisión que marcó la agenda mediática en torno a la pareja.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Silvia Abril se mostró sonriente y dispuesta ante la prensa durante este reencuentro ante las cámaras. Al ser consultada sobre su estado personal, la actriz afirmó que se sentía “muy bien”, aunque optó por no entrar en detalles respecto a la situación de Buenafuente. Esta reaparición pública de Abril se produjo en un contexto en el que la salud psicológica del presentador había pasado a primer plano, después de que este sufriera un episodio de estrés que lo llevó a suspender todos sus proyectos laborales.

RTVE detalló que la decisión de apartarse de la tradicional retransmisión de las uvas fue adoptada por la propia pareja, tras considerar las recomendaciones médicas y priorizar la recuperación de Buenafuente. El presentador confirmó la noticia a través de sus redes sociales, manifestando que necesitaba “alargar su recuperación y no poner en riesgo su salud por un trabajo puntual”. La comunicación de Buenafuente fue recibida con numerosos mensajes de apoyo tanto por parte de sus seguidores como de varias figuras públicas, lo que contribuyó a que la conversación sobre el bienestar de figuras mediáticas tomara relevancia durante esos días.

Según consignó RTVE, tras formalizarse la salida de Buenafuente y Abril de la conducción del evento de fin de año, la organización pública seleccionó a los hermanos Estopa y a la cantante Chenoa como los nuevos encargados de despedir el año desde La 1. Esta elección fue aplaudida en redes sociales, tanto por la comunidad de seguidores de los artistas como por buena parte de la audiencia televisiva, que valoró la incorporación de referentes de la música española para un acontecimiento de amplia repercusión.

El episodio de estrés vivido por Andreu Buenafuente motivó el inicio de un proceso de reflexión tanto en el propio presentador como en su entorno laboral y familiar, según expuso RTVE. El comediante decidió priorizar su salud sobre sus compromisos profesionales y optó por una pausa mediática. Este paso fue respaldado públicamente por Silvia Abril, aunque la actriz ha preferido no ofrecer detalles adicionales sobre la evolución de la recuperación de su esposo, centrando las declaraciones en su propio bienestar y en la necesidad de mantener la privacidad.

A lo largo de las semanas previas al evento de fin de año, la pareja evitó declaraciones extensas en medios, priorizando la intimidad familiar y la gestión de la situación personal. Desde el anuncio oficial hasta la gala de los Premios Iati 2026, la atención mediática sobre Abril y Buenafuente se mantuvo alta, alimentada por mensajes de ánimo y solidaridad tanto de seguidores anónimos como de colegas del sector audiovisual.

El medio RTVE puntualizó que, pese a la ausencia de la pareja en la retransmisión de las Campanadas, el evento mantuvo una alta audiencia y una recepción positiva tras la inclusión de los nuevos conductores. El respaldo a Buenafuente, por su parte, continuó siendo visible tanto en redes sociales como en foros televisivos. Mientras Silvia Abril retomó su actividad pública de forma pausada, la evolución del estado de salud de Andreu Buenafuente permanece bajo la estricta confidencialidad de su círculo cercano, sin nuevos pronunciamientos oficiales desde su comunicado inicial.

En las últimas apariciones de Silvia Abril en actos públicos, reflejadas por medios como RTVE, se ha mantenido una actitud reservada y cordial ante los medios, declinando responder preguntas directas sobre la situación concreta de su marido. La actriz optó por transmitir tranquilidad sobre su estado personal y por respaldar la importancia de atender la salud y el bienestar en contextos de alta exigencia pública. La expectativa continúa en torno a la eventual vuelta de Andreu Buenafuente a la actividad profesional, aunque, hasta el momento, no hay confirmaciones ni fechas previstas para su reaparición en los medios.