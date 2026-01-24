PSOE-A exige al PP que "deje de desinformar" con acuerdo de Mercosur, tras votar a favor en Europa y "renegar en España"

Lina Gálvez, europarlamentaria socialista, criticó que varios eurodiputados del Partido Popular respaldaron el acuerdo comercial con Mercosur en el Parlamento Europeo, rechazando así enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE, mientras que en el ámbito nacional mantienen un discurso contrario al tratado. Según informó el medio, Gálvez calificó esta postura como un ejemplo de doble vara por parte de la derecha española, al votar a favor del pacto en una institución europea y oponerse a él en España.

De acuerdo con la información publicada, Gálvez exigió al Partido Popular que deje de utilizar la "desinformación" y las "mentiras" como estrategia política frente a este acuerdo. La europarlamentaria sostuvo que durante los 25 años que duraron las negociaciones, el PP participó activamente e incluso contó con miembros en posiciones de relevancia, por lo que considera incoherente que ahora critiquen el resultado desde el ámbito estatal. Destacó el hecho de que los populares hayan votado a favor en instancias europeas para evitar retrasos en la puesta en marcha del tratado, lo cual contrasta con su actitud pública en territorio español.

Según consignó el medio, Gálvez envió un mensaje de tranquilidad al sector agroalimentario, especialmente a los agricultores y ganaderos de Andalucía y del resto del país. Reiteró que el acuerdo incluye "los mismos requisitos para los productos que vengan de los países de Mercosur que los que le exigimos a los agricultores y ganaderos aquí en Europa". La eurodiputada recalcó que este estándar se consiguió gracias al "trabajo incansable" de los socialistas, quienes lograron mejorar la propuesta final durante las negociaciones.

El tratado contiene, según especificó Gálvez en declaraciones recogidas por el medio, medidas de protección para los productos considerados más sensibles. Entre ellas se encuentran la inclusión de contingentes y volúmenes limitados para ciertas mercancías, así como mecanismos de salvaguarda que se traducen en controles en origen, controles fitosanitarios y protección de las indicaciones geográficas. Con estas salvaguardias, explicó, se busca garantizar la seguridad y la competitividad de los productores locales frente a la entrada de productos provenientes de los países miembros de Mercosur.

En lo referente al impacto que el acuerdo puede tener sobre la economía de Andalucía, la europarlamentaria subrayó que la región obtendría importantes beneficios. Enumeró sectores como el aceite de oliva, el vino y el porcino entre los que, a su juicio, tienen mucho que ganar con la apertura comercial, según detalló el medio. En este sentido, defendió la utilidad del tratado como herramienta para acceder a nuevos mercados, ante la situación actual en la que, según Gálvez, "algunos de nuestros socios tradicionales nos están fallando". De acuerdo con sus palabras, el marco comercial con Mercosur permite diversificar los destinos de exportación y fortalece la posición de Andalucía y de España en el comercio internacional.

Según publicó el medio, Gálvez reiteró que el PSOE ha trabajado durante todo el proceso negociador manteniendo la transparencia y el diálogo con los distintos sectores implicados. Insistió en la importancia de comunicar los avances logrados en el documento final y afirmó que las mejoras introducidas responden a las preocupaciones planteadas por los afectados. "Lo que hay que hacer es ser coherentes, como estamos siendo los socialistas, y hablar con los sectores para contarles todo lo que hemos mejorado en ese acuerdo", señaló Gálvez en declaraciones recogidas por el medio, enfatizando el compromiso de su partido para defender los intereses de la ciudadanía, los agricultores y los ganaderos, en particular en Andalucía.

El medio también informó que el PSOE-A instó al PP a abandonar la estrategia de desinformar sobre el acuerdo con Mercosur, reclamando coherencia en sus posiciones en los distintos ámbitos institucionales y subrayando la relevancia del tratado para la economía local y nacional. Gálvez concluyó destacando la necesidad de continuar comunicando con claridad y transparencia todos los avances conseguidos tras más de dos décadas de negociación, con el objetivo de asegurar que los beneficios del acuerdo alcancen a los sectores sociales y productivos para los que se ha diseñado esta política comercial.