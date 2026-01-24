Agencias

Pere Romeu: "Cada partido que juega el Madrid contra el Barça es mejor"

Guardar

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, se mostró "muy contento" con el nivel de juego y momento de su equipo para levantar la Supercopa de España este sábado y de cara al tramo decisivo de la temporada, después de superar (2-0) a un Real Madrid que, cada vez que se enfrentan, "es mejor".

"Ha sido un partido muy disputado. Ellas nos han venido a buscar, pudimos atacar la profundidad. Hemos hecho un partido completo, con momentos de claro dominio, en el segundo tiempo pudimos sentenciar la final. Ellas han hecho cosas buenas también. El partido ha estado muy competido", dijo en rueda de prensa en Castellón.

"Estoy muy contento del partido del equipo, llegamos a un momento decisivo de la temporada, contento de cómo estamos jugando y compitiendo. Es un partido realista, parece que siempre ganamos al Madrid, pero cada partido que juega el Madrid contra el Barça es mejor, hace cosas mejor. Ha sido un partido muy competido. Nos ha hecho modificaciones con el partido de liga y no tuvimos una posesión tan clara", añadió.

Por otro lado, Romeu destacó el papel defensivo de su equipo sin tener tanta posesión de balón como querían. "Hemos hecho un gran partido. Situaciones difíciles de defender hemos controlado mejor que en el partido de liga. No hemos tenido tanto control de la posesión pero hemos defendido bien", comentó, antes de recordar los problemas de esta temporada por las lesiones.

"Estoy muy orgulloso de cómo estamos haciendo las cosas. Entrenamientos con 14 jugadoras, es el ADN de este equipo. Hablamos del palmarés pero cada partido este equipo lo juega con humildad, quiere hacer las cosas mejor. Jugadoras jóvenes que han rendido a un gran nivel. Es el primer título de la temporada, tenemos que trabajar mucho para los siguientes", afirmó, confiando en las jugadoras del filial pero también en que no tengan más lesionadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hallados los restos de los diez pasajeros de un avión de vigilancia siniestrado la semana pasada en Indonesia

Familiares aguardan la identificación de las víctimas mientras equipos de rescate, tras intensas búsquedas en Célebes Meridional, recuperan cuerpos y las cajas negras del avión, clave para esclarecer las causas del accidente registrado hace una semana

Hallados los restos de los

El juicio entre Google y Epic Games desvela un acuerdo de colaboración entre las dos empresas

Epic invertirá 800 millones de dólares en servicios del gigante tecnológico como parte de una nueva alianza estratégica que incluye desarrollo compartido de productos y herramientas de marketing, generando dudas sobre su efecto en la competencia digital y acuerdos previos

El juicio entre Google y

El líder del Partido Comunista de Vietnam es reelegido por unanimidad hasta 2031

Tras confirmar la continuidad de To Lam al frente del órgano rector, el Comité Central refuerza su apuesta por endurecer la disciplina partidaria, combatir la corrupción y promover la meritocracia en el sistema político vietnamita hasta el final de la década

El líder del Partido Comunista

Sumar lleva al Congreso una iniciativa para que España abandone la OTAN: "No podemos ser vasallos de Trump"

El grupo parlamentario ha solicitado la desvinculación del país de la alianza militar, cuestionando la influencia de Washington y la gestión del gasto en defensa, en un movimiento que desafía el papel actual de la organización internacional

Sumar lleva al Congreso una

Mueren doce personas por las tormentas de lluvia y nieve que azotan Afganistán

Las severas precipitaciones provocaron pérdidas humanas, aislando regiones y dejando varios heridos, mientras cortes de electricidad y bloqueo de carreteras complican la respuesta de emergencia, en medio de advertencias oficiales por riesgos meteorológicos en distintas provincias del país

Mueren doce personas por las