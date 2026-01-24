Pere Romeu: "Cada partido que juega el Madrid contra el Barça es mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, se mostró "muy contento" con el nivel de juego y momento de su equipo para levantar la Supercopa de España este sábado y de cara al tramo decisivo de la temporada, después de superar (2-0) a un Real Madrid que, cada vez que se enfrentan, "es mejor".

"Ha sido un partido muy disputado. Ellas nos han venido a buscar, pudimos atacar la profundidad. Hemos hecho un partido completo, con momentos de claro dominio, en el segundo tiempo pudimos sentenciar la final. Ellas han hecho cosas buenas también. El partido ha estado muy competido", dijo en rueda de prensa en Castellón.

"Estoy muy contento del partido del equipo, llegamos a un momento decisivo de la temporada, contento de cómo estamos jugando y compitiendo. Es un partido realista, parece que siempre ganamos al Madrid, pero cada partido que juega el Madrid contra el Barça es mejor, hace cosas mejor. Ha sido un partido muy competido. Nos ha hecho modificaciones con el partido de liga y no tuvimos una posesión tan clara", añadió.

Por otro lado, Romeu destacó el papel defensivo de su equipo sin tener tanta posesión de balón como querían. "Hemos hecho un gran partido. Situaciones difíciles de defender hemos controlado mejor que en el partido de liga. No hemos tenido tanto control de la posesión pero hemos defendido bien", comentó, antes de recordar los problemas de esta temporada por las lesiones.

"Estoy muy orgulloso de cómo estamos haciendo las cosas. Entrenamientos con 14 jugadoras, es el ADN de este equipo. Hablamos del palmarés pero cada partido este equipo lo juega con humildad, quiere hacer las cosas mejor. Jugadoras jóvenes que han rendido a un gran nivel. Es el primer título de la temporada, tenemos que trabajar mucho para los siguientes", afirmó, confiando en las jugadoras del filial pero también en que no tengan más lesionadas.