Nuevas incidencias por nieve y hielo, con dificultades para circular, elevan el total del temporal a 600

Las vías de comunicación en varios municipios gallegos han presentado graves complicaciones por la acumulación de nieve, hielo y bolsas de agua tras la llegada de la borrasca 'Ingrid'. Según detalló Europa Press, la jornada del sábado sumó 89 incidencias hasta las 13.00 horas, fundamentalmente relacionadas con las dificultades de circulación motivadas por estos fenómenos meteorológicos, que han elevado el total de reportes en Galicia a 612 entre el 23 y 24 de enero.

El 112 Galicia informó que los incidentes han afectado a carreteras y municipios, con episodios como colisiones múltiples y salidas de vía provocadas por el mal estado del pavimento. El medio consignó que a las 11.20 horas del sábado, un conductor alertó desde el kilómetro 2 de la AP-9, en el barrio vigués de Teis, tras verse afectado por el aquaplaning debido a una bolsa de agua. Pocos minutos después, otro accidente por la presencia de agua en la vía ocurrió en el kilómetro 158 de la AP-9, en el barrio de Cabral, también registrado por un particular. En ambos casos, Europa Press aseguró que no se reportaron daños personales.

En Moaña, un accidente en cadena tuvo lugar a las 11.10 horas en el kilómetro 11 de la vía CG-4.1, en el que se vieron implicados cuatro vehículos. La Policía Local informó a Europa Press que uno de los conductores atribuyó la causa del accidente al granizo que cubría la calzada. Tampoco en este incidente se registraron heridos.

Las condiciones meteorológicas han impedido la movilidad de vecinos en distintos municipios. El 112 Galicia recibió avisos desde ayuntamientos como Viana do Bolo, Montederramo y Calvos de Ramuín, donde los habitantes no podían salir de sus viviendas ni desplazarse por la acumulación de nieve. Sandra Quintas, alcaldesa de Bande, explicó que en este municipio se habilitó un número telefónico de atención por posibles complicaciones, especialmente en aldeas apartadas. Brigadas municipales y máquinas quitanieves recorrieron la zona para mejorar la situación, según recoge Europa Press.

En Chandrexa de Queixa, el alcalde Francisco Rodríguez transmitió a Europa Press que el municipio permaneció incomunicado durante horas por la intensidad del temporal. Voluntarios de Protección Civil y empleados municipales colaboraron en la retirada de la nieve, aunque la situación podría repetirse en el transcurso del día.

La mayor parte de las incidencias, según el informe del 112 Galicia publicado por Europa Press, se relacionó con árboles y ramas caídas sobre las carreteras (186). Le siguieron los problemas de tráfico ocasionados por la nieve, el granizo y el hielo (169), además de 73 actuaciones preventivas para minimizar riesgos. Otros casos atendidos incluyeron incidentes por restos de cables y postes eléctricos (62), objetos o escombros procedentes de accidentes (53) y 18 derrumbamientos.

El sábado 24 de enero se contabilizaron 51 incidencias por obstáculos en la circulación atribuidos a la nieve, el granizo o las placas de hielo, y 14 vinculadas con la caída de árboles o ramas.

Al analizar la distribución geográfica de los reportes, Europa Press indicó que Pontevedra concentró la mayor cantidad de incidencias (210), seguida de A Coruña (189), Ourense (129) y Lugo (82). Por municipios, Vigo y Pontevedra encabezaron la lista en la provincia homónima con 31 y 26 casos, respectivamente. En esa misma área destacaron Vilagarcía de Arousa (11), Sanxenxo (10) y Redondela (8).

En la provincia de A Coruña, Ferrol fue el municipio con mayor afectación (20), seguido de Narón (14), A Coruña (9) y Boiro (7). Ourense destacó por los incidentes en Laza (10) y Ribadavia (9), mientras que en Lugo las mayores complicaciones se localizaron en Taboada (6), Quiroga (5) y Folgoso do Courel (5).

A pesar del elevado número de sucesos, Europa Press enfatizó que los fenómenos asociados a la borrasca 'Ingrid' no han dejado hasta el momento consecuencias graves en términos de daños personales. No obstante, el impacto sobre la movilidad, la seguridad vial y el acceso a servicios básicos continúa siendo significativo en distintas áreas de Galicia, donde las autoridades prevén eventuales nuevas complicaciones ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.