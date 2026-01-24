Las incidencias por 'Ingrid' en Galicia suben a 550, con multiples salidas de vía por granizo y nieve

En la zona de Torgueda, en Loeda (Piñor), un vehículo se vio obligado a detenerse por la acumulación de nieve en la carretera nacional N-525 y, al intentar reanudar la marcha, acabó colisionando con la cuneta. Este suceso constituye uno de los múltiples incidentes provocados por el paso de la borrasca 'Ingrid' en Galicia, la cual ha generado significativos problemas viales sin que se hayan registrado heridos. De acuerdo con la información proporcionada por el medio 112 Galicia, el número total de incidencias relacionadas con este fenómeno meteorológico ascendió a 552 entre el 23 y el 24 de enero.

Según detalló 112 Galicia, durante este periodo se han mantenido activos avisos naranjas por precipitaciones de nieve en diversas zonas del interior de la región, así como avisos naranjas y rojos en distintas áreas del litoral gallego. Los efectos del temporal incluyeron desde desprendimientos y caída de árboles hasta cortes de tráfico debidos a la presencia de granizo, nieve y placas de hielo sobre la calzada. En la mañana del sábado, el servicio de emergencias contabilizó 29 nuevas incidencias, de las cuales 22 correspondieron a problemas en la circulación directamente relacionados con las condiciones meteorológicas adversas.

Entre los incidentes más destacados durante las últimas horas, el 112 Galicia consignó varias salidas de vía en diferentes puntos de la comunidad. En la noche del viernes, un conductor sufrió una salida de carretera en el kilómetro 2 de la VG-4.4 a su paso por Salcedo (Pontevedra) debido al granizo acumulado. Poco antes, otro automovilista reportó la completa cobertura de nieve en la A-57, en la zona de Tomeza, lo que le llevó a perder el control de su vehículo. Así mismo, en la AP-9, a la altura de Trasmañó (Redondela), se registró otra salida de vía a las 22:45 horas, nuevamente relacionada con el granizo.

La provincia de Lugo también vivió sucesos similares. A las 22:50 horas, en el kilómetro 84 de la LU-633, un conductor perdió el control de su turismo a causa de la nieve, terminando fuera de la calzada en Portomarín. Durante la madrugada, en la provincia de A Coruña, dos incidentes se produjeron en A Pobra do Caramiñal: el primero, a las 00:20 en el kilómetro 34 de la AG-11 en Lesón, y el segundo, a las 00:30 en el kilómetro 30 de la AC-305, a la altura de Posmarcos. Ambos casos estuvieron motivados por una intensa caída de granizo.

El medio 112 Galicia precisó que la mayoría de las 552 incidencias durante estos dos días estuvieron asociadas a la caída de árboles y ramas en las carreteras, con un total de 176 avisos localizados. Tras estos, se situaron los problemas derivados de la acumulación de nieve, granizo y placas de hielo, con 139 notificaciones, así como diversas actuaciones preventivas orientadas a reducir riesgos, que sumaron 70 casos, según el balance realizado por la central de emergencias.

El registro también incluye 57 incidentes provocados por restos de cables y postes de luz caídos sobre las vías, 51 episodios por restos de accidentes u objetos dispersos en la calzada y 18 situaciones clasificadas como derrumbamientos. Al examinar la distribución territorial, la provincia de Pontevedra fue la más afectada, con 198 incidencias, seguida de A Coruña, con 182; Ourense, con 101; y Lugo, con 70. En la provincia de Pontevedra, Vigo concentró 31 avisos y la ciudad de Pontevedra 23. Otros municipios que reportaron un número elevado de intervenciones fueron Vilagarcía de Arousa, Sanxenxo y Redondela. En la provincia de A Coruña, los municipios con más alertas incluyeron Ferrol, Narón, A Coruña y Boiro. Ribadavia y Laza sobresalieron entre los más afectados en Ourense, mientras que en Lugo destacaron Taboada y Quiroga.

El medio 112 Galicia subrayó que, a pesar de los daños materiales y las alteraciones del tráfico, los accidentes no ocasionaron lesiones personales. El despliegue de los equipos de emergencia se centró en la habilitación de accesos, la retirada de obstáculos y la evaluación de puntos críticos para prevenir mayores afectaciones mientras persistían los avisos de riesgo en la comunidad autónoma.