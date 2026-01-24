La DGT levanta parcialmente la prohibición de circular a camiones en carreteras de CyL, Galicia y C-LM

La Dirección General del Tráfico (DGT) ha levantado parcialmente las restricciones establecidas en 17 carreteras que han limitado desde este viernes por la noche la circulación de más de 1.00 camiones en varios tramos debido a los efectos que la borrasca Ingrid está provocando en distintas provincias.

En concreto, según la resolución firmada por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y a la vista de la nueva previsión meteorológica de la Aemet, los vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilos pueden volver a circular en los siguientes tramos, en ambos sentidos.

En la A-1, en el tramo comprendido entre el kilómetro 45 de El Molar (Madrid) y el kilómetro 234 de Burgos, así como el tramo que en la A-2 une el kilómetro 73 de Torija (Guadalajara) con el 167 de Arcos de Jalón (Soria).

Los camiones embolsados también podrán emprender su camino en la carretera en ambos tramos de la A-6, entre el kilómetro 268 de Benavente (Zamora) y la N-6, a la altura del kilómetro 488 con dirección a Lugo; lo mismo con el tramo de la A-11 comprendido entre el kilómetro 21 de La Mallona (Soria) y el 113 de Aranda de Duero (Burgos); y en la A-15, entre el kilómetro 151 de Medinaceli (Soria) y el 222,5 de Soria.

La DGT también ha levantado el corte de la circulación en la A-52, entre el kilómetro 49 de Rionegro del Puente (Zamora) y el 294 de Ponteareas (Pontevedra); en la A-66, entre el kilómetro 285 de Zamora y el kilómetro 471 de Plasencia; y en la N-110, entre el kilómetro 66,8 de San Esteban de Gormaz (Soria) y el 128,5 de Cerezo de Abajo (Segovia).

Asimismo, se han levantado las limitaciones para circular en la N-111, entre los kilómetros 151, a la altura de Medinaceli (Soria), y el 222,5, a la altura de Soria; en la N-120, entre los kilómetros 174,7 y el 643, que comunican a Osorno (Palencia) con Ponteareas (Pontevedra); en la N-234; y en el kilómetro 304,3, a la altura de Ciria (Soria) y el 483 de Sarracín (Burgos).

El tramo de la N-525 que hay entre el kilómetro 52 de Rionegro del Puente (Zamora) y el 336 de Vedra (A Coruña); en la 541, entre los kilómetros 13 de Orense y el 64 de Cerdedo (Pontevedra); en la N-630, entre los kilómetros 284 de Zamora y el 479 de Plasencia; en la Nacional 640 entre los kilómetros 134 y 204 que unen Monterroso (Lugo) y A Estrada (Pontevedra); y en la CL-101 entre Ágreda (Soria) y el kilómetro 72 de Almazán (Soria).

La DGT mantiene no obstante otras restricciones activas en la red viaria, cuyo estado actual puede consultarse en tiempo real en sus canales oficiales